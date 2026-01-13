不爽蕭美琴出訪！中國施壓歐洲「禁台灣政要入境」 友台11國被點名

副總統蕭美琴去年在歐洲議會演講，被視為外交一大突破。（外交部提供）

副總統蕭美琴去年登上歐洲議會演說，堪稱台灣外交的重大突破，中國的施壓力道卻未減弱，英國媒體《衛報》13日引述多名外交官及官員說法，中國官員近期向歐洲各國大使館提出「外交照會」，要求禁止台灣政治人物入境，甚至要求歐洲多國禁止承認台灣護照；捷克、比利時、奧地利等11國因曾經讓台灣政要入境，被中國點名「嚴重破壞中歐關係」。

根據《衛報》報導，歐洲外交官與政府部門透露，中國官員去年11月與12月期間，向歐洲駐北京大使館提出外交交涉，或透過當地大使館直接向歐洲各國政府警告，要求歐洲國家不要「踐踏中國的紅線」，主要是針對台灣現任副總統蕭美琴、外交部長林佳龍及前總統蔡英文的歐洲行程所做的回應。

《衛報》指出，中國的照會引用多項歐盟法律規章，其中包括《申根邊境法》（Schengen Borders Code），稱非歐盟公民入境前提是「不得對成員國的國際關係構成威脅」，暗示歐洲國家允許台灣官員入境，將損害該國與中國的國際關係；還引用《維也納外交關係公約》，建議歐洲國家效法聯合國，禁止所有台灣人進入政府辦公大樓。

中國外交照會露骨指出，「歐洲國家應拒絕台灣的護照，並禁止台灣人員進入歐洲尋求官方接觸與交流，踐踏中國紅線」，點名台灣官員曾訪問比利時、捷克、波蘭、荷蘭、義大利、奧地利、德國、立陶宛、丹麥、愛沙尼亞及愛爾蘭，稱這些訪問「嚴重破壞中歐關係」；還特別點名歐盟放任蕭美琴在歐洲議會發言，宣揚台獨分裂主張。

面對中國外交施壓，挪威與芬蘭外交部證實曾收到此類照會，並表示與台灣的簽證規定是由相關申根機構決定的。英國外交部發言人說：「入境英國的許可由我們自身的法律與移民規則決定，這同樣適用於來自台灣的人士。」台灣外交部也強硬表態，官員訪問歐洲「與中國完全無關，中國無權干涉」。





