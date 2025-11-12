不爽被分手！17年內桃園恐怖情人「同手法」勒殺2任女友 收押關鍵曝光

記者林意筑／桃園報導

李明宗在平鎮金陵路三段附近的空地將女友勒斃。（圖／翻攝畫面）

桃園市平鎮區日前驚傳凶殺案，一名因殺人入獄假釋出獄的49歲李男，因不滿周姓前女友提分手，相約在偏僻處談判，但談判過程卻將對方勒斃。事後李男遭逮被依殺人罪移送桃檢偵辦。經調查，發現李男17年前也曾因不滿交往已婚的歐姓婦人提分手，以相同手法將婦人勒斃，遭法院判18年6月徒刑，假釋期滿後竟再度犯下類似刑案，桃園地院考量李男所犯罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑，加上他犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被告有滅證之虞，因此裁定羈押2月。

回顧李男17年前犯下的殺人案件，2006年，李男在超商打工時認識歐姓婦人，接著李男及歐婦瞞著在中國經商的丈夫開始交往，2008年7月29日因不滿歐婦提出分手，便到歐婦住處停車場徒手將其勒斃，事後又打電話給歐婦的女兒表示，「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛妳媽媽…」，女兒急忙跑去查看歐婦狀況，發現歐婦仰臥在地死亡。

李男犯案後打電話向派出所自首，聲稱「自己殺人，人在楊梅鎮獅二路，他要出面自首…」，警方趕往該處卻未發現李男，隨後接獲歐婦女兒報案，研判李男拿走死者郵局存摺後向警方謊稱要自首。最終李男仍被警方逮捕，2009年法院依殺人罪判處18年6月徒刑，李男服刑10年後於2019年11月聲請假釋出獄獲准。

李男假釋出獄後，在去年7月初結識周女進而交往，但2人常發生爭執，直到近期周女向李男提分手，李男疑不滿被提分手，於10日約周女至平鎮區金陵路三段的住處談判，但周女怕爭吵聲會吵到家人、鄰居，便將李男帶至附近空地溝通談判，未料李男再度以殺前女友的手法勒斃周女。

李男遭逮捕後被依法移送至桃園地檢偵辦，經警方鑑識小組現場勘查蒐證及法醫相驗，訊問李男及相關證人後，認為李男因感情因素不滿前女友，竟以勒頸方式殺害被害人，依殺人罪嫌，且有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，於昨（11）日向法院聲請羈押獲准。

桃園地院考量李男所犯罪名為10年以上有期徒刑，加上他犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被告有滅證之虞，裁定羈押2月。（圖／資料照）

桃園地院召開聲押庭，被告經訊問後坦承犯行，卻否認有殺人之故意，法官根據檢警提供診斷證明書、監視錄影畫面、扣案物等證物佐證，足認被告犯行重大。考量被告本案所犯罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，又於本案犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被告有滅證之虞，況被告前於2008年間亦因涉犯殺害交往對象而經法院判決確定並執行完畢，本案犯行與前案有相當相似性，有事實足認被告有反覆實施之虞。

法官審酌，羈押對被告人身自由之限制及對公益之維護、後續偵查及審理之確保，認有羈押被告之必要，裁定羈押2月，如不服本院裁定，得於10日內提起抗告。

