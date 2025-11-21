不爽被告密上班時間睡覺！保全2度痛揍下屬

一起發生在台中的職場暴力事件引發關注。根據法院判決書記載，化名阿哲的保全主管，因認定其下屬A男向業主告密他在工作時間睡覺，心生不滿而採取暴力報復行動。

事件始於今年6月，阿哲在警衛亭內首次對A男動手，當時他直接擠壓A男的頸部，造成對方受傷。然而這起暴力事件並未就此結束。時隔4個月後的10月間，阿哲再次在同一地點對A男施暴，這次他不僅手持文件夾毆打A男，更徒手攻擊其脖子及肩膀部位，導致A男頭頸部、肩膀、胸部、大腿等多處出現擦挫傷。

廣告 廣告

面對主管的連續暴力行為，A男最終選擇報警處理。阿哲到案後初期否認犯行，直到案件進入法院審理階段，才改口承認施暴事實。

台中地院法官在審理此案時指出，阿哲身為主管，因認定下屬是告密者，未選擇透過理性溝通方式釐清誤會，或檢討自身是否確有過錯，反而訴諸暴力攻擊下屬，造成對方身體傷害，行為確實不當。

法官考量阿哲已坦承犯行，且過去並無犯罪紀錄，素行尚可，但由於尚未與被害人A男達成和解，最終依傷害人之身體罪，針對兩次暴力行為分別判處拘役50日及有期徒刑2個月，可分別易科罰金5萬元及6萬元。全案仍可上訴。

這起事件凸顯職場暴力問題的嚴重性，也提醒職場工作者在面對糾紛時，應以理性溝通取代暴力手段解決問題。

更多品觀點報導

台中男要小吃店「請吃飯」被拒絕！ 竟丟菜刀砸店3人受傷

情殺設局！19歲少年遭凌虐51小時「火燒下體、剪牙」 慘死

