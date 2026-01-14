不爽被女友分手 「粗屌哥」傳露鳥照下場慘了

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化陳男不爽女友跟他分手，竟以「粗屌哥」為名，傳多張自己的「大鳥照」給對方，女友覺得被騷擾，到警局報案，黃男辯稱「有些是網路抓的，大腿有痣，才是我的」，由於罪證確鑿，檢方以散佈猥褻影像罪嫌起訴。該案經法院審理，判處陳男拘役55日。

女友在分手後沒幾天就收到名為「@euro988」傳來的相片，傳訊人自稱是「大屌哥」，相片內容為21張「露鳥照」和2人激情作愛的照片。女友憑直覺，猜測是前男友搞鬼，便到警局報案。

陳男到案坦承就是「影中人之一」，他說，裡面照片有一些是他的，有一些不是，有痣的特徵才是是他的。

承審方法官表示，被告將猥褻影像及照片傳給女友，供對方上網觀覽，與散發傳布於公眾之「散布」行為態樣，尚屬有別，所為應係以散布、播送、販賣及公然陳列以外之他法，即以網際網路供人觀覽猥褻影像之行為。被告所為，係犯刑法第235條第1項之以網際網路供人觀覽猥褻影像及照片罪，因此判處拘役55日。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

