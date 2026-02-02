不爽被按喇叭害摔車！ 三重男怒持刀棍「嗆輸贏」下場出爐

【記者曾佳俊／新北報導】新北市三重區一名龔姓男子昨（1）日深夜騎車未打方向燈就往右切，被後方騎士按喇叭提醒後反而嚇到自摔，憤而跑回家拿出西瓜刀、鐵棍在現場叫囂尋仇，附近住戶擔心事態擴大趕緊報案，轄區警方迅速趕到現場，將情緒激動的龔嫌逮捕，全案詢後依違犯《社會秩序維護法》及恐嚇罪準現行犯逮捕並將移送新北地檢署偵辦。

新北三重分局警方調查，32歲龔姓男子於昨晚11時許，騎乘機車行經三重區三和路四段，欲右轉進入仁愛街時未打方向燈，遭後方20歲許姓機車騎士按喇叭示警，未料此舉害得龔男疑因受驚緊急煞車，不慎摔車，雙方因此爆發口角糾紛。

由於住處就在附近，龔男憤而返家取出一把西瓜刀及一支鐵棍，隨即返回事故地點，對許男及其友人揮舞器械、大聲叫囂，行徑引發附近住戶恐慌，民眾緊急報警求助。

三重警分局獲報後立即派遣警力到場，龔男依舊情緒激動，不斷飆罵髒話，員警喝令龔男放下手中危險物品，並迅速將其制伏帶回派出所。現場未造成人員傷亡，相關器械亦一併查扣。

警方表示，全案經詢後，依《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」及恐嚇罪嫌，將龔嫌以準現行犯移送新北地檢署偵辦，並呼籲民眾遇行車糾紛務必保持冷靜，切勿因一時情緒失控而觸法，警方對於任何危害公共安全行為，均將嚴正執法、即刻處置。

龔男大街上持刀棍叫囂，夜間引起住戶們恐慌報案。翻攝畫面

