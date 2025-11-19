不爽被攔！總統府活動交管 男拒管制硬闖關「車被拖人送辦」

陳男硬闖交通管制。翻攝畫面

台北市中正一分局18日在總統府前執行迎賓軍禮警戒，上午10點30分左右，一名62歲陳姓男子開車行經重慶南路與貴陽街口時，不理會警方的交通管制指揮，仍硬是往前開，最後在警方優勢人力下被攔下，當場被強制請下車帶回派出所管束。

警方表示，迎賓活動前已於17日公告凱達格蘭大道、重慶南路一段等周邊道路的交通限制，當天所有車輛皆須依警察指揮通行。不過陳男駕駛自小客車接近管制點時，員警上前攔查，他卻不願配合，繼續往前行駛，引發現場警方追攔。

陳男被帶回介壽派出所後，酒測值為0.00mg/L，雖無酒駕，但經查為無照上路，又不服從警方指揮。警方依《道路交通管理處罰條例》第21條第1項第4款及第60條第2項第1款舉發，並將車輛移置保管；此外，他在警方依法執勤時仍以不當動作對抗，已依《社會秩序維護法》第85條第1項函送台北地院簡易庭處理。

中正一分局提醒，民眾行經大型典禮或管制路段時，務必遵守指揮、放慢車速，以免因誤闖或不服管制惹上罰單甚至移送法辦。



