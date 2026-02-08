不爽被留言「沒女朋友」男殘殺2婦人 家中兩名幼童目睹崩潰打電話

中國大陸河南省開封市畢橋村於2025年11月30日下午5時許，發生一起震驚社會的刑殺案。（示意圖／翻攝自pixabay）

中國大陸河南省開封市畢橋村於2025年11月30日下午5時許，發生一起震驚社會的刑殺案。一名21歲男子手持尖刀闖入一戶農家小院，將一對婆媳殘忍殺害。遇害的兒媳懷有7個月身孕，案發時家中兩名幼童目睹整個過程。

孩子撥打求助電話

根據外媒報導，遇害婆婆的大兒媳回憶，案發後接到6歲女兒的電話，孩子哭著說，「媽媽，我奶奶和嬸嬸被殺了，我特別害怕。」她詢問行兇者身份，孩子回答：「不認識，是一個男的。」

犯罪嫌疑人與受害者曾為同學

據畢橋村村委會工作人員介紹，嫌疑人與遇害兒媳曾為初中同班同學，近五年沒有聯繫。但近期兩人在抖音平台有互動，受害者曾評論其視頻，言語中提到「這麼些年了，你還沒個女朋友」，嫌疑人因此感到受辱。事發後，嫌疑人已主動投案自首。

家屬訴求死刑

遇害者家屬表示，他們的訴求是「死刑，立即執行」。北京萬典律師事務所合夥人管眾律師表示，願意無償提供全程法律援助。律師指出，嫌疑人雖自首，但作案手段殘忍、後果嚴重，自首動機可能僅為預留後路。

管律師還提到，犯罪嫌疑人自稱的「憂鬱症」、「躁鬱症」可能只是一般性格缺陷，尚未達到免除刑事責任的程度。完整證據仍需相關鑒定報告補充，目前案件仍在偵查階段。



