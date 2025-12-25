不爽被督導長訓話…步槍兵軍械室暴走！對上級「連環搥胸」付慘痛代價

記者陳弘逸／基隆報導

步槍兵，不滿連士官督導長指導訓話，竟在軍械室內反抗，並連續朝對方搥胸，事後遭依法送辦。（示意圖／資料照）

陸軍馬祖防衛指揮部南竿守備大隊步兵連，去年發生「下屬對上官」施暴的案件；廖姓步槍兵，不滿連士官督導長指導訓話，竟在軍械室內反抗，並連續朝對方搥胸，事後遭依法送辦；廖男認罪坦承犯行，也達成和解，法院審理後，將他依對於長官施強暴罪，判1年2個月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應提供100小時義務勞務，可上訴。

判決指出，廖男在陸軍馬祖防衛指揮部南竿守備大隊步兵連服役期間，不滿連士官督導長指導訓話，2024年9月20日7時許，在軍械室內朝對方連續搥胸，造成他胸壁挫傷，因對上級長官強暴、脅迫被依移送憲兵隊偵辦。

偵查期間，廖男都坦承犯行，雖然他也跟士官督導長達成和解，顯有悔悟之意，犯後態度良好，加上無前科，檢方依違反陸海空軍刑法第49條第1項之對長官施強暴罪起訴，建請法官適當量刑。

廖男在法庭上自陳，高職肄業，靠打零工維生，月收不穩定，平均薪水約1、2萬元，未婚，無子女，家境貧困。

法官認為，廖男因一時失慮犯案，且始終坦承犯行，有取得受害人原諒，確有悔意；審理後，依對於長官施強暴罪，判1年2個月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應提供100小時義務勞務，可上訴。

