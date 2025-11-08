不爽被超車竟惡意逼車、丟水瓶還揮舞棍棒 火爆男被判刑3月

〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓男子不滿陳姓男子駕車逆向超車，憤而加速追上前故意急踩煞車，還朝陳男車門丟擲水瓶並伸出棍棒作勢威嚇，惡行惡狀全被行車紀錄器拍下來，經陳男向警方舉報，蔡男被依妨害自由等罪送辦，屏東地院檢視全案情狀後，依恐嚇危害安全罪判刑3個月，可易科罰金及上訴。

蔡男今年5月間駕車行經新園鄉時與陳男發生行車糾紛，陳男行駛對向車道逆向超越蔡男，引起蔡男不滿，憤而加速超前，故意急踩煞車，並從駕駛座伸出黑色棍子，還以塑膠水瓶丟向陳男駕駛座車門，陳男事後持行車紀錄器向警方舉報蔡男惡意逼車及危險駕駛，蔡男因而吃上官司。

屏東地方法院檢視行車影像後，認為蔡男僅因行車細故竟惡意危險駕駛，若稍有不慎，或陳男未能注意，恐釀車禍危害其他用路人安全，實屬不該，依恐嚇危害安全罪判處蔡男3個月徒刑，得易科罰金。

