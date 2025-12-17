不爽被跟車！玩命男「狂飆+逼車+追撞」故意逼下交流道 法官怒了

記者林意筑／苗栗報導

曾男在國道上危險駕駛。（示意圖／翻攝畫面）

由於苗栗一名曾姓男子得知委託載運挖土機的聯結車遭人尾隨，今（2025）年9月時，竟在深夜期間開車前往國道三號，並以時速140公里以上的車速，連續惡意追撞、強逼尾隨聯結車的車輛，一路狂追至通霄交流道，整起過程相當驚險。苗栗地院法官審視行車記錄器影片後痛批「競速飆車」的危險駕駛行為，依法判處曾男5月徒刑，可易科罰金，可上訴。

據了解，去年8月31日時，曾男委託聯結車司機許男、林男前往新北某公司載運挖土機，該公司負責人察覺後指示員工開車尾隨聯結車，掌握去向，許男驚覺被尾隨後立即告知曾男，且詢問要「處理」嗎？曾男接獲消息後，於9月1日凌晨駕駛轎車上國道三號。

曾男上國道後，先一路尋找該輛尾隨的轎車，尋獲後他便行駛在該車後方後先故意追撞，對方立即變換車道，曾男見狀又刻意加速至左側，且向右逼車擠撞，導致被害車輛後車箱、保險桿及車門多處嚴重凹損，對方嚇得趕緊離開國道，但曾男一路追趕至通霄交流道才罷休。

事後檢方依妨害公眾往來安全、強制及毀損等罪起訴曾男。苗栗地院法官審理時，認為曾男在國道上高速競駛、頻繁變換車道、惡意衝撞他車，此行為已嚴重危害公眾往來安全，造成其他用路人內心恐懼，對社會治安影響甚鉅。法官也痛批「競速飆車」危險駕駛行為，極易導致無辜用路人傷亡。審酌其犯後態度、犯罪動機、手段及所生危害，判刑5月，得易科罰金。

