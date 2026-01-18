不爽被70歲女友提分手！恐怖男「不甩保護令」2度縱火又開車衝撞

記者林意筑／彰化報導

呂男不滿被前女友提分手，竟無視保護令前往縱火。（圖／翻攝畫面）

去（2025）年7月，彰化北斗一名呂姓男子因不滿被70多歲前女友提分手，一怒之下竟無視法院核發的緊急保護令，失控前往前女友住處接連縱火，燒毀三合院、倉庫等處，所幸婦人早因害怕呂男來尋隙已搬離住處。經彰化地方法院審理後，認定其行為已嚴重威脅公共安全，判處有期徒刑10年，全案仍可提出上訴。

據了解，呂男與前女友去年3月時分手，不過2人仍因感情、金錢問題產生糾紛，6月時曾因出手傷害婦人涉犯家暴法，7月1日時更揚言恐嚇婦人「妳在家想那麼多，在家也是死路一條，要就玩大一點，就如新光三越，我不定時會到妳家巡視」等語。

廣告 廣告

事後婦人搬到北斗鄉下的三合院老家後方的連棟透天厝居住，不過呂男為了洩憤，7月13日深夜時開車前往以打火機縱火，導致倉庫內大批物品被燒毀，三合院旁的住宅及屋內家具也因此受損。

北斗鄉下一處三合院失火，經查是遭恐怖情人縱火。（圖／翻攝畫面）

但呂男縱火後仍無法消氣，隔日下午再度駕駛小貨車衝撞婦人居住的透天厝鐵捲門，鐵捲門因此變形扭曲，呂男隨後又下車走進屋內縱火，幸好婦人因擔心呂男來尋隙，早已搬離住處且隨時注意監視器影像，加上附近鄰居發現住家有異而報警，警消人員趕抵滅火時救出4人，婦人返回住處查看時也被嗆傷。

事後警方循線將呂男逮捕歸案，他也向警方坦承犯行，且表示想與前女友和解，不過婦人無和解意願，住在三合院內的婦人親戚也因受驚嚇而未表示是否願意和解。

全案經彰化地院審理，認為呂男短時間內2次違反保護令，並以激烈手段洩憤，多次前往三合院、倉庫及婦人住處放火，罔顧社會公共安全並害及他人財產法益，甚而波及無關的被害人、鄰居，具高度危險性行為應予嚴厲譴責。依犯恐嚇危害安全罪、放火燒燬現供人使用之住宅罪和未遂罪，判處應執行有期徒刑10年。

更多三立新聞網報導

雲林蒙面3惡煞出沒！猛砸中古車行10秒⋯BMW、賓士慘毀 疑買賣糾紛釀禍

彰化驚傳炸彈客！89猴群「街頭丟鞭炮」炸車底 轎車陷火團險釀火燒車

無視保護令！建設公司小開「家暴打死前妻」冷靜清血跡 再棄屍丟包騎樓

國道3驚悚瞬間！轎車「逆向狂飆」近距離擦身 駕駛驚：人生跑馬燈閃過

