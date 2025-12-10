不爽走廊抽菸被糾正「惡霸學生」痛毆國中教師！他逞凶一時…連累老爸

記者陳弘逸／基隆報導

基隆某國中學生不滿抽菸遭老師管教，竟在教室走廊徒手打人。（示意圖／PIXABAY）

基隆某國中學生大壯（化名）因抽菸遭老師阿國（化名）管教心生不滿，竟在教室走廊徒手毆打老師，造成臉部與頭部，鈍傷、下唇撕裂傷還將眼鏡打壞。事後老師對動手學生及家長提告求償40萬元。大壯跟他的父親認為，求償金額過高，不符比例原；法院審理後，判父子應賠償2萬2150元，至於母親因無監督權，免賠。

判決指出，阿國（化名）是基隆某國中老師，因管教抽菸學生大壯（化名），引起對方不滿，竟於今年2月20日上午8時23分，在教室走廊徒手毆打老師，造成臉部與頭部，鈍傷、下唇撕裂傷還將眼鏡打壞。

事後，阿國向少年及家長提告求償，1250元醫藥費、5900元眼鏡修復費以及39萬2850元精神慰撫金，共40萬元。

大壯跟他的父親認為，求償金額過高，不符比例原則；他媽媽則主張，自己學歷低、收入差，並領有身心障礙手冊，且監護權屬父親單獨監護，並無往來，自己無力負擔賠償。

法官審酌，大壯母親「親權行使」仍處暫時停止狀態，並無監督權，因此，免賠；再雙方身分、職業、教育程度、財產及經濟狀況，認為醫藥費、眼鏡修復費應予准許，至於精神慰撫金則為1萬5000元，判大壯跟他的父親應連帶賠償財產及非財產損害，共總2萬2150元，可上訴。

