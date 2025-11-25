不爽超商被碰撞！高中暴怒男剪髮拖行女同學 校方、教育局回應了

記者林盈君／新北報導

24日上午，新北市某高一女學生，在超商不慎與一名男學生發生碰撞，引起該男同學暴怒，當天下午，男學生情緒激動，前往女學生的教室理論，過程中，男學生用剪刀剪下對方部分頭髮，又將女學生拉扯，從3樓拖到1樓學務處，造成女學生多處擦挫傷。對此，校方表示，獲報後第一時間介入處理，並完成校安通報，協助受傷學生送醫護室擦藥驗傷，後續通知雙方家長至派出所說明與協調。

男學生暴怒拖行女學生，校方及教育局回應了。（示意圖／pixabay）

據了解，昨（24日），男學生因不滿於超商時被碰撞，暴怒衝到女學生教室理論，並發生拉扯及剪頭髮事件。對此，學校表示，事發後立即緊急應變分別安置兩名學生，啟動輔導機制並立即通知家長到校，協助雙方家長依司法程序處理相關責任。校方持續關懷兩名學生情緒狀況，確保學生學習權益。

廣告 廣告

針對此事件，教育局指出，已要求學校持續關懷受傷學生身心狀況，同步啟動班級輔導，並透過集會、課程融入等方式強化法治教育、情緒管理及同儕衝突預防等議題，營造安全且友善的校園環境。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

新北中和驚悚車禍！砂石車右轉擦撞63歲老婦 她遭捲進車底全身骨折

三重男疑吸毒隨機傷人！情緒失控暴走、路過怒巴頭7旬嬤...她戴安全帽

KTV慶生4男「推筒子」！遇上警方荷槍實彈臨檢 12人糗被帶回開同學會

北市南港公園淪「天體營」？網路揪裸體聚會開趴 議員公布照片怒回應了

