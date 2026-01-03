不爽跨年留營「長官卻放假」！2天兵上傳「1畫面」網搖頭：根本找死

社會中心／綜合報導

近日有兩名服役中的國軍，因跨年期間被要求留在營區值勤，在網路上發文抒發不滿情緒，抱怨長官返家休假，基層卻得留營過節。貼文隨後在網友提醒下遭刪除，不過由於內容中附上可辨識身分的國軍行動裝置管理（MDM）畫面，相關截圖早已被備份流傳，不少網友直言「新年第一份禮物恐怕是懲處」，事件因此在網路上引發熱議。

有兩名軍人因不滿跨年被安排留守發文抱怨，貼文同時附上國軍行動裝置管理（MDM）的相關畫面。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）

有網友在社群平台 Threads 發文指出，近日看到兩名軍人於網路上抱怨跨年必須留在營區值勤，內容提到「義務役在軍營裡跨年，長官都回家放假，留我們到明天早上8點意義到底在哪？真可悲」、「謝謝國軍，他X的跨年讓我在軍中」，貼文同時附上國軍行動裝置管理（MDM）的相關畫面。

原PO隨即將畫面截圖備份，並提醒該系統的管制標籤與個人資料直接綁定，國軍單位只要查核序號就能確認身分，其中一名當事人事後疑似驚覺不妥，緊急刪文甚至關閉帳號。不過原PO直言，刪除已無濟於事，相關內容早已被截圖，表示「你們的新年禮物就是吃懲處了真的是最有希望的一年了」。

有兩名軍人因不滿跨年被安排留守，在社群上發文抱怨。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）

事件曝光後，引來大批網友留言撻伐，不少人直言就算刪帳號也無法抹去紀錄，「光看序號就能追查」，也有人分享自身經驗，表示連續多年在軍中留守、值星過年過節早已司空見慣，認為為了跨年無法返家而發文抱怨，實在小題大作。另有網友質疑貼文內容誇大不實，指出連假留守本就由軍士官兵輪值，並非所謂「長官全數回家」。

更有人痛批這類行為毫無責任感，直言若在戰時恐怕會因洩露資訊危及整個單位，「我相信沒人想和這種天兵當同袍，沒有責任感就算了，還會自己洩露機密，根本找S」、「這下起飛啦，笑死，整個連要地震了」。有網友提問：「請問一下他們這樣違反什麼規定嗎？」，有內行網友回覆：「戰爭期間這個資料隨便一查，就可以找到位子，對軍人還有國家安全來說是大忌」。

