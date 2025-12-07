不爽違停遭取締 持斧砍女警凶徒遭聲押 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台南市一名林姓男子6日晚間因不滿自己在東區崇德路口的違停車輛遭取締開罰，竟持車中預藏的斧頭砍黃姓女警的背部，員警送醫後幸無生命危險，林男被警方依殺人未遂及妨害公務現行犯逮捕後移送法辦，台南地檢署今（7）日上午向法院聲請羈押。

南檢表示，林姓被告今早上由警方移送，經檢察官訊問後，以被告涉犯殺人未遂重罪犯罪嫌疑重大、反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，聲請羈押。

台南市警第一分局表示，本分局德高派出所員警於晚間20時許接獲110報案前往崇德路處理違規停車案件時，對該部違停且未熄火之自小客車依法舉發。駕駛返抵現場後收受標示單。未料員警準備離去時，該駕駛突然持器械攻擊女警背部，員警立即將其壓制逮捕，並依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。受傷女警經送醫縫合治療，無生命危險。第一分局強調，警察依法執行公權力絕對不容許挑戰，對於不理性民眾暴力行為予以嚴正譴責並依法究辦，以維護警察同仁安全與尊嚴。

這起襲警事件發生在昨天晚間 8 時許，德高派出所員警獲報前往崇德12街與崇德路口查處違停狀況。當時林男的自小客車停在禁停處，車輛甚至仍怠速未熄火。黃姓女警依法開出舉發單，駕駛乍看冷靜收下，沒想到下一秒竟變臉失控，突然從駕駛座拿出斧頭，對著女警背部、手臂連砍數下。

