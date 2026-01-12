不爽遭網紅Cheap影片點名 雷虎科技怒發重訊嗆告！

網紅Cheap上週六上架的影片，背後的乾爹（贊助）是誰成為留言區討論焦點。（翻攝自YT）

擁有161萬訂閱戶的網紅Cheap於上週六（9日）上架一篇名為「樂天銀行怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆『樂天桃猿被窮養的真相』為何富爸爸變窮酸吱」的影片，影片一共12分鐘，最後3分鐘，提到耐斯集團、雷虎生技、科雷科技及其董座陳冠如，讓雷虎科技於今（12）日晚間大動作重訊做出4點澄清，並明確提出，會正式對網紅Cheap提告，而該則影片的「乾爹（指贊助）」究竟是誰？不僅是雷虎科技想揪出來的幕後之人，也是討論區網友八卦吃瓜的討論熱點。

廣告 廣告

該影片以樂天桃猿未善待球員做為開場，一步步討論起股東台灣樂天銀行經營問題以及另一位大股東國票金的經營問題，並直指國票金近年未能成長的原因是背後持股約1成的耐斯集團，讓被點名的耐斯集團二代也就是雷虎科技董事長陳冠如大感不滿。

據了解，雷虎科技早在上週就獲知該影片的存在，也積極了解狀況，今日傍晚就以重訊方式正面對決。

雷虎科技方面要說的重點一共4點，第1點是嚴正駁斥「套利工具」之說，雷虎為台灣上市之合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。影片指控本公司涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構，公司專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具。

第2點是強調國防軍工成果不容抹黑，雷虎科技近年積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，多次通過國防部驗測並參與國內外大型展覽，技術實力有目共睹。影片創作者無視科技研發之長週期特性，僅以短期股價波動將本公司之努力簡化為「題材炒作」，此種論調不僅缺乏專業素養，更對台灣國防自主產業造成打擊。

第3點則是說明，公司財務資訊公開透明、勿散布流言觸法，本公司及子公司雷虎生技之財務狀況，均依規定定期公告。對於影片中使用「多年虧損」、「掛了幾十年」等誇大不實詞彙，意圖製造投資人恐慌，本公司深表遺憾。

第4點則是敬告相關人士，意圖影響股價而散布流言，已經涉嫌違反《證券交易法》第 155 條第1項第6款之操縱股價犯罪。

最後，雷虎科技的結論與因應措施為，對於網路上之惡意中傷，本公司法務部門已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴，並附帶民事求償，以維護公司與全體股東之權益。

網紅Cheap上週六上架的影片，背後的乾爹（贊助）是誰成為留言區討論焦點。（翻攝自YT）

更多鏡週刊報導

驚見赤字！台塑四寶2025年合併營收虧10億 年終保底3個月

美商務部長大爆內幕 川普如何逼台積電擴大赴美投資

國內首家網銀虧轉盈 LINE Bank兩招奠定里程碑