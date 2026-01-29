不爽鄰居半夜盥洗 台南廚師抓狂「猛刺他心臟」！報警自首：我殺人了

台南新市某公寓發生凶殺案，一名廚師不滿鄰居半夜盥洗，抓狂刺死對方。讀者提供



台南市新市區一處出租公寓今（1/29）日凌晨驚傳凶殺案！一名從事廚師工作的50多歲王姓男子，疑因不滿同樓層租屋的42歲蘇姓男子深夜盥洗聲音過大，影響睡眠，雙方爆發口角並進一步發生肢體衝突，王男竟持尖刀朝對方猛刺，造成蘇男當場死亡。王男事後報警自首，目前警方已依殺人罪嫌移送偵辦。

台南市消防局指出，29日凌晨1時53分，119接獲110轉報，指新市區永福街16巷一棟公寓發生疑似傷害事件，傷者意識與呼吸狀況不明，隨即派遣救護人車前往。救護人員到場後，發現42歲蘇姓男子倒臥血泊，上半身軀幹、心臟部位有多處銳器穿刺傷，因傷勢過重導致缺血性休克，已明顯死亡，未送醫，後續交由警方處理。

廣告 廣告

警方初步調查，案發地點是多間套房出租的公寓，出入人員複雜，王姓男子與蘇姓死者同為租客，雙方過去即因生活習慣不同時有爭執。案發當晚，蘇男深夜盥洗的聲音再度引發王男不滿，雙方先是口角爭吵，隨後演變為肢體衝突。過程中，王男返回房間取出尖刀，朝蘇男胸口猛刺，蘇男中刀後不支倒地。

警方指出，王男在行兇後一度呆坐在現場，回過神來才發現對方已無生命跡象，約1小時後主動向警方報案，自承「我殺人了」。善化警分局獲報後，立即派員趕抵現場，依現行犯身分將王嫌逮捕，並封鎖現場進行採證，同時通知死者家屬，並報請檢察官相驗釐清確切死因。

警方今日上午完成相關筆錄後，已將王姓嫌犯依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。詳細行兇動機及案情細節，仍有待進一步調查釐清。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬