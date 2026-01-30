不爽鄰居深夜洗澡聲太吵！台南廚師持刀狂刺對方36刀慘死

台南市新市區永福街一處民宅改裝的出租套房，29日凌晨1時許發生駭人聽聞的兇殺案件。54歲的王姓男子與42歲的蘇姓男子為同層樓雅房租客，兩人共用一套衛浴設備，因生活習慣不同，半年來相處不睦，時有爭執。

根據警方調查，王男擔任廚師工作，其房間位於浴室旁邊，蘇男則以打零工維生，房間在王男的對角處。王男長期認為蘇男製造噪音，故意針對他，雙方因此累積不少嫌隙。

案發當天凌晨，蘇男疑似盥洗聲音過大，再次驚擾到正在房內飲酒的王男。王男趁著酒意找上蘇男理論，雙方從口角升級到肢體衝突。王男隨即返回房間，拿出一把折疊水果刀，轉頭朝還在走廊的蘇男猛刺。

台南市消防局表示，救護人員抵達現場時，發現蘇姓男子上半身軀幹有多處穿刺傷，已明顯死亡，未予送醫。善化警分局員警到場後，將王男依現行犯逮捕。

王男在行凶後，呆坐現場約1小時，隨後主動撥打電話報警，向警方表示「我殺人了」。警方抵達時，蘇男已倒臥血泊中，氣息全無。

檢察官29日下午率同法醫在台南市立殯儀館進行相驗解剖。初步認定死者頸部、胸部遭刺至少36刀，因失血過多當場死亡。檢方訊問王姓被告後，認定其涉犯刑法第271條第1項殺人重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪以及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。30日上午，法官裁定羈押獲准。

