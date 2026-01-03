不爽長官都放假去跨年 留營小兵酸可悲還附圖 網傻眼：全營準備起飛

有役男不滿跨年時長官放假，自己卻要留營，竟貼出MDM抱怨，引發軒然大波。（示意圖，與內文無關／杜宜諳攝）

跨年夜許多人都特地排休參加活動，或者直接外出旅遊，未料有2名國軍義務役男在Threads抱怨長官放假去跨年，自己卻要留營，還PO出國軍行動裝置管理（MDM）截圖，讓網友看傻眼，直言全營準備起飛，當事人則火速刪文，但早已瘋傳網路。

網友在Threads上貼文表示，有2個小兵發文抱怨長官都可以放假回家跨年，自己身為義務役卻要在軍營過年，到底留到早八的意義在哪裡？真是可悲。另一名小兵則嘲諷「真是謝謝國軍，讓我他X的在軍中跨年啊」，還附上自己的國軍行動裝置管理截圖。

由於文章都有「跨年」2字，立刻被Threads透過演算法推送，引發軒然大波，事後2名天兵都緊急刪除文章，其中一人甚至連帳號都砍除，但仍被網友備份。

不少網友傻眼感嘆整個營會被這2個菜雞害死：「刪文章有啥用，早就被備份了」、「刪帳號也沒用啦，MDM編號一查就知道是誰，根本跑不掉」、「想嘴個長官無所謂，敢附圖真的是找死」、「我是同梯的一定想辦法弄死你，害慘大家」、「別說同梯了，連長甚至營長可能都要背鍋」、「新的一年秒領懲處，恭喜啊」、「整個營都要起飛囉」、「到底多白癡才會貼MDM出來」、「菜雞看多了，沒看過這麼笨的」、「準備跟同梯下跪吧」。

