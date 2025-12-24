不爽闆娘上淘寶購物 女青鳥公審店家反遭炎上：最愛買的就綠粉

圖為去年5月在立院外抗議的青鳥。（示意圖，與內文無關／資料照）

連上淘寶買東西也要被抵制？近日一名女青鳥發文，表示麵店老闆娘和客人聊天，稱自己都上淘寶買東西，店內衛生紙也是淘來的，氣得她說雖然東西好吃，但以後不會再來了，喊話別公審店家，卻又公布店家名字，因而到火炎上。

這名自稱已婚女同志的女青鳥日前在Threads上發文表示正在吃麵，老闆娘跟其他客人高談闊論，說都在拚多多和淘寶買東西，連衛生紙都是，食物雖然吼吃，但我以後不會再來了。接著喊說別公審店家，卻又公布店名「這間店有提供待用餐，或許就是很可悲又無知的為了生活必須挑這種便宜，有時候某些階層的人能接受到的資訊跟智慧就是那樣而已」。

廣告 廣告

部分青鳥紛紛力挺：「感謝，以後避雷」、「老闆娘不是陸配就是腦子有問題」、「中國衛生紙超不安全的耶」、「貪小便宜成性， 最終食安也會被捨棄」，但也有許多正常的網友痛罵：「建議政治腦的敏感低能兒都不要出門」、「喊不要公審卻公布店名，是我看過最腦殘的行為」、「人家還提供待用餐，你就只會在網路上製造仇恨」、「笑死，最愛買淘寶的不就是綠粉跟那些綠色KOL嗎，買回來加價賣割韭菜」、「青鳥+女同志不意外，這buff疊滿了」、「你身上穿的，你的手機都是MIC的，為什麼不趕快丟掉」、「沒水準的是你，店家也不需要你這種客人」、「讚，青鳥繼續文革」、「又是一個中國恐慌症，政治真的這麼偉大？」、「小本生意控制成本怎麼了嗎」、「好好笑你要不要看一下衣櫃裡衣服、包包大部分都中國製啊，不然哪有這麼便宜，明天是不是要裸奔啦」、「我都不知道上淘寶跟拚多多買東西會被罵可悲又無知，堅持在台灣買3到5倍價格的人才叫有智慧」。

跟老闆娘聊天的當事客人也留言回應，表示老闆娘為人很善良，有提供待用餐，從頭到尾都是他跟對方在閒話家常，卻被人寫到Threads公審，感嘆任何人在生活物質上難免都會使用到淘寶或者拼多多在購物，卻被原PO將個人的消費習慣刻意提出來評論，「人家經營一間麵店有多麼不容易，但別人輕易說出來的話卻可以輕鬆毁了一間店、一個人」

更多中時新聞網報導

蕭亞軒登湖南衛視唱跨年

MLB》村上宗隆入札期限近 短約穿白襪

郭書瑤遭曖昧對象封鎖「該做的都做了」