不爽隊友球技太爛…瘋狂輸出「5字經」白癡、打三小！失控男1原因無罪

記者陳弘逸／台南報導

男子在公園打籃球，因不滿隊友球技太差，用台語連續飆罵「X你娘」、「X你娘X掰」、「你是在打三小」、「你是白癡嗎」等言論挨告。（示意圖／PIXABAY）

台南洪姓男子2年前在公園打籃球，因不滿隊友球技太差，用台語連續飆罵「X你娘」、「X你娘X掰」、「你是在打三小」、「你是白癡嗎」等言論；挨告被依遭起訴，不過法官認為，雖言論本身有輕蔑、不屑之意，也造成對方不快或難堪，但未必直接貶損他的社會名譽或名譽人格，旁人也未必認同，審理後，認未構成公然侮辱罪，審理後，諭知無罪，可上訴。

判決指出，洪男2024年10月25日晚上7時許，在台南市新化體育公園籃球場打籃，過程中，因不滿隊友球技太差，用台語飆罵林男「X你娘」、「X你娘X掰」、「你是在打三小」、「你是白癡嗎」、「你是在本案打什麼碗糕」挨告公然侮辱罪。

洪男挨告，不否認因隊友球風不合發生爭執，但否認公然侮辱犯行，辯稱，當天我只有因為林男打而說一聲「幹」，但這是我直覺反應等語。

證人證述，當天是同一隊打五對五對抗賽，因林男打球比較生疏，遭洪男念和抱怨，過程中，就飆罵髒話，依據告訴人與證人證述一致，因此，依公然侮辱罪起訴。

不過法官認為，雖然洪男衝突之際，口出惡言表達不滿情緒，雖帶有輕蔑、不屑之意，也造成林男不快或難堪，但未必直接貶損他的社會名譽或名譽人格，或撼動社會生活中受平等對待地位，而逾越一般人可合理忍受範圍。

此外，當時雙方言語有一定回應、反擊，在場人對當時言行應自有判斷，未必會認同或接受辱罵言詞，因此，洪男的侮辱性言論，未必損害林男社會名譽，也尚難構成公然侮辱罪，法院審理後，諭知無罪，可上訴。

