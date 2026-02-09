不爽高市狂勝! 北京酸溜溜 : 盼勿重蹈軍國主義、誤判形勢必遭反擊

日本首相高市早苗所率領的自民黨，在8日的眾議院改選中獲得大勝，一舉越過2/3修憲門檻。 圖：翻攝自自民黨官網

[Newtalk新聞] 由日本首相高市早苗所領導的自民黨於昨 ( 8 ) 日的眾議院改選中大勝，對此，中國外交部今 ( 9 ) 日的例行記者會也發表了意見。

日本《共同社》記者提問，昨天在日本眾議院選舉中，自民黨獲得壓倒性勝利，高市早苗得以繼續執政。中方希望高市早苗奉行怎樣的外交政策？

對此，中國外交部發言人林劍表示，選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映的一些深層次、結構性的問題，以及思潮動向趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。殷鑒不遠，不可不察。

中國敦促日本執政當局，正視而不是漠視國際社會的關切；走和平發展道路，而不是重蹈軍國主義覆轍；恪守中日四個政治檔案，而不是背信棄義。

中國外交部發言人林劍。 圖：翻攝自中國外交部

林劍稱，日本極右翼勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。

他表示，中方再次敦促日方撤回高市涉台「錯誤」言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。中國也要正告日本執政當局，中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移，捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的決心堅定不移，反擊和挫敗各種反華勢力挑釁妄動的決心堅定不移。

不過，日本自民黨的大勝與親中政黨的慘敗，也普遍的反應了日本的民意。有高達 76% 的日本民眾認為，中日關係沒有改善的必要。

