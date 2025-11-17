不爽16台客點5披薩拍片公審！老闆道歉 驚動市長介入處理

位於義大利的蒙特卡丁尼市Pizza dal Pazzo，老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）不滿台灣遊客16人只點5份披薩，於是拍片公審，影片發布後遭到網友痛批，儘管他馬上發影片道歉，但仍止不住大家怒火，這件事甚至驚動到市長出面緩頰，並表示會安排和駐義的台灣代表會面化解紛爭。

帕齊尼道歉。（圖／翻攝自臉書）

Pizza dal Pazzo的老闆帕齊尼先前因不滿台灣遊客入店後，16人只點了5片披薩，於是當場拍片表不滿，還利用語言上的障礙當面損人，事後更將影片PO上網路，結果被台灣網友發現，該店的IG也因此遭到出征，不少台灣網友紛紛湧入留言替遊客抱不平。

廣告 廣告

帕齊尼隨後決定暫時關閉店家的IG帳號，事後則是拍片向台灣人道歉，並直呼：「我愛台灣。」無奈這樣的道歉聲明，卻未能止住多數人的怒火。

共食的文化差異，成為這次事件的導火線，義大利媒體認同台灣網友的看法，若店家真的不想看到遊客霸佔座位的情況，可以事前說明點餐規定，罵遊客並非正確的行為，但同時也提到，「窮遊」議題今年在義大利盛行，遊客會點小量餐點就霸著座位，令不少店家都很頭痛。

然而針對這起事件，蒙特卡丁尼市德羅索（Claudio Del Rosso）也出面緩頰，表示接下來將邀請駐義的台灣代表會面化解紛爭。

延伸閱讀

越晚越冷！苗栗以北連2天探12℃ 東北部入夜防大雨

應該是真的了？台大生放鳥「學長姐代發」雞排珍奶 揭時間地點

外出小心！東北風明顯增強 17縣市慎防8級以上陣風