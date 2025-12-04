不爽6歲姪女太漂亮！惡姑姑「水桶溺死她」 驚吐3年殺4童、包括親生兒

國際中心／綜合報導

本月1日，印度發生一起殺童事件，位於北部的哈里亞納邦帕尼帕特市，一名女子Poonam，因忌妒年僅6歲的姪女Vidhi，長的可愛又漂亮，竟趁著親戚舉辦婚禮時，將女童Vidhi溺死在儲藏室的水桶內，事件發生後，Poonam隨即被警方逮捕，更離譜的是，她在過去3年間，還涉嫌殺害了4名兒童，其中包括自己的親生兒子，讓當地居民都傻眼。

印度發生殺童事件，女子過去3年涉嫌殺害4名兒童。（示意圖／pixabay）

根據外媒《每日郵報》報導，女童Vidhi於本月1日，跟父母去參加親戚婚禮，未料期間Vidhi卻無故失蹤，之後被發現陳屍在在儲藏室的水桶內，頭部浸入水桶，送醫後宣告不治。而Vidhi的姑姑Poonam隨後被警方逮捕，Poonam不但坦承犯行，甚至語出驚人的表示，過去3年已殺害4名幼童。

Poonam供稱，因不希望有人在婚禮上「看起來比她更美」，因此殺害姪女Vidhi。而在前年2023年間，她涉嫌殺害嫂嫂的女兒，之後又淹死親生兒子，避免被懷疑是兇手。今年8月間，她又殺害了村內的另一名女童，理由則是「女童比她漂亮」，而過去這些案件被認為是意外，沒想到竟是Poonam所為。

