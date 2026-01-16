不爽Switch被沒收！11歲男童「一槍爆頭」擊斃爸爸 母聽詭異水滴聲開燈嚇傻

一名11歲男童僅因不滿生日當天，爸爸把他的遊戲主機任天堂Switch沒收，竟一槍把爸爸射死。示意圖，並非當事者。（翻攝自日本任天堂官網）

美國賓夕法尼亞驚傳弒父命案，一名11歲男童僅因不滿生日當天，父親把他的遊戲主機任天堂Switch沒收，讓他氣得在父親道格拉斯（Douglas Dietz）睡覺時，一槍爆頭把自己養父殺了。

綜合外媒報導，42歲的道格拉斯與妻子吉莉安（Jillian Dietz）在2018年收養男童，夫妻兩1月12日當天為兒子慶生，但男童因被沒收Switch，怨氣難消，在唱完生日快樂歌後，躺在床上輾轉難眠。

男童隔天凌晨心有不甘，起床尋找Switch被藏在哪裡，但意外找到槍櫃的鑰匙，並打開槍櫃取出一把左輪手槍，男童表示，自己當時非常憤怒，「心裡已經有了要槍殺的人」。

廣告 廣告

凌晨約3時，吉莉安被巨響驚醒，推了推睡在身旁的道格拉斯，但發現對方遲遲未醒，且房內傳出類似水滴的聲音，隨即起床開燈查看什麼情況，怎料，發現老公頭部中彈，水滴聲則是老公傷口鮮血流出的聲音，事後男童向媽媽說「我殺了爸爸」。據了解，男童目前因涉嫌刑事殺人罪遭到逮捕拘留，並被拒絕保釋。

更多鏡週刊報導

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光

「最美政戰士」撞臉田中千繪爆紅！羞認是制服控 擇偶條件曝光了

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒