不玩了！何鷹鷺喊退黨批國民黨玩火 綠：這代表台灣是民主自由的國家

記者楊士誼／台北報導

國民黨中常委何鷹鷺先前遭停職處分，但因提出申訴而未生效。何鷹鷺更批評國民黨在玩火，還喊出要退黨。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（27）日表示，這代表台灣有完整的言論自由，是有民主法治與人權的國家，每個人也有參政權，可以在台灣指責黨主席，但她回中國就沒法講這句話。

何鷹鷺昨日出席中常會，會後受訪時指出，國民黨副主席蕭旭岑前往中國時說「台灣地區」，質疑「這是在玩什麼文字遊戲？有點腦袋的人都知道，這樣玩下去真的就是在玩火」。她更當場稱自己已經氣到不想再講話，並在離開前撂話「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了」。

民進黨團上午召開輿情回應記者會，鍾佳濱指出，國民黨主席鄭麗文說民進黨、總統在玩火，但他們自己的中常委直接質疑黨主席玩火，對於何鷹鷺的表態再度感到肯定，台灣不但有言論自由，也保障參政權。何鷹鷺在中國不可能說出這種話，中國人民可以罵「習近平你在玩火」？不可能，證明中共是獨裁政權，但何鷹鷺在中華民國台灣享受人權，有完整的言論自由跟參政權，可以公然指責自家黨主席在「玩火」。

鍾佳濱說，何鷹鷺還很坦白的表達其信仰與價值觀，每個人對國家定位主張不同予以尊重，但不能接受假借言論自由，將自己的政治立場透過武力威脅強加於他人頭上。他直言，何鷹鷺剛好證明台灣是有民主、法治與人權的國家，還可以指責自己的黨主席，但在中國，人民沒法說這句話，何鷹鷺也沒法回中國講這句話。

另針對藍營推動國籍法修法，恐導致情資外洩一事，鍾佳濱也指出，中國有國家情報工作法，明白寫出中國國民有配合情蒐工作的義務。若有中國國籍者來台從事公職，作為中華民國公職依舊要受到中共的要求，有義務將情報提供給中共，這合理嗎？他批評，藍營的國籍法修正草案，完全悖離民主國家的「公務員忠誠原則」，公務員代表國家行使公權力，不可能再負擔他國法律規範的任務。

鍾佳濱強調，任何國家的人民如果將本國機密洩漏給他國，當然會受法律制裁，而國民黨修法容許因他國法律必須情蒐者擔任公務員，這不是引狼入室？「我們要抓間諜都來不及，你還開大門引狼入室，讓這些一他國法律要效忠他國的人進入我國政府擔任公職，這成何體統？」

