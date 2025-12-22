不玩了！退出藍營台南市長初選 陳以信：全力支持謝龍介

國民黨前立委陳以信22日下午宣布退出黨內台南市長初選。（圖／東森新聞）





國民黨前立委陳以信22日下午宣布退出黨內台南市長初選，全力支持立委謝龍介，而謝龍介說陳以信過去提出的政見，可行的話，未來也會納入市政規劃當中，不過藍營的整合看在民進黨立委陳亭妃眼裡，她不以為意，直說自己的對手就是謝龍介，沒有其他人，謝龍介則反擊說別太自大，驕兵必敗。

國民黨前立委陳以信日前宣布參加黨內台南市長初選，不過就在一段時間之後，主席鄭麗文接見他看了份最新民調，即便陳以信有顯著成長是個安慰，但最強人選還是謝龍介。

前立委（國）陳以信：「不計任何角色，協助龍介兄贏得勝選，而我所提出40項明確的政見，每項都是對台南未來，真正有幫助的政策方向。」

立委（國）謝龍介：「有的鄉親覺得不錯（政見），然後我們可行的話，我們將來都會納入，這個市政的一個，重要的建設目標。」

藍營已經整合，陳以信也將全力協助謝龍介，不過對於民進黨積極爭取的陳亭妃來說，這件事沒什麼好說。

立委（國）謝龍介vs.立委（民）陳亭妃：「在每一次記者的訪問當中，亭妃都強調，我的對手就是國民黨，就是謝龍介，沒有其他人，每個人都是可敬的對手，其實不要太過自大，驕兵必敗嘛。」

唉唷這個火藥味，隔著螢幕都聞得到，此時此刻即便綠營初選還沒落幕，藍綠之間的較勁檯面上已經掀起簾幕。

立委（民）林俊憲：「陳以信的退選，我看到的就是，那民進黨更要團結，那只有林俊憲，才可以團結民進黨，來打贏明年2026的市長大選。」

藍營最後能否拿下台南市，就看藍白合整合態勢，但綠營還是信心十足。

立委（民）林俊憲：「國民黨不怕民進黨任何人，國民黨怕的就是民進黨團結，所以國民黨，自己趕快先整合。」

但就算台南市藍白合，台南市長寶座之位，就怕還是望而不得。

