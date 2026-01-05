不玩了！退出藍營嘉義市長初選 陳家平曝與柯文哲有關

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

國民黨嘉義市議員陳家平今（5）日宣布退出藍營嘉義市長初選。他表示，看到民眾黨創黨主席柯文哲近期親赴嘉義替白營參選人張啓楷的努力，加上與家人好友討論後慎重考量，才決定讓賢，未來期盼在「藍白合」的前提下，盡速推出藍營的參選人。





陳家平指出，首先他還是要感謝這麼多年支持、提攜自己，讓他有機會擔任民意代表的一些先進們，這幾天跟家人以及好朋友慎重考量，更看到柯文哲來到嘉義市為張啓楷的努力，再加上其他的國民黨的參選人也都一直很努力在爭取出線機會。

他強調，在這樣的情形下，（黨）中央政策已決定進行「藍白合」，如果基於整體大環境的考量，他決定退出這次嘉義市長初選，也希望能讓黨中央可以重視嘉義市目前的困境，把機制做好，盡快加速推出國民黨的參選人，讓藍營人選能儘速拜訪基層。

據了解，藍營內部有意投入嘉義市長初選的還有國民黨嘉義市議員鄭光宏、名醫翁壽良；民進黨則已確定提名綠委王美惠。





