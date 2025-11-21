不理中國！AIT處長、潘孟安用「清酒」舉杯 喊話「台美對日本的支持堅定不移」

AIT處長谷立言（左）、總統府秘書長潘孟安（中）與民進黨立委林楚茵（右）用「清酒」舉杯。（翻攝自AIT臉書）

中日關係因為首相高市早苗「台灣有事」言論而升溫，中國19日更宣布暫停辦理日本水產品進口手續，總統賴清德昨（20）日分享自己的午餐是「壽司和味噌湯」，還標註食材是來自日本的海鮮，藉此表達對日本水產品的支持。AIT處長谷立言今日則透露，與總統府秘書長潘孟安用「清酒舉杯」，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及大家對日本堅定不移的共同支持。

中日關係升溫，中國先前才對公民發出避免赴日旅遊的提醒，19日又通報日本政府，將停止進口所有日本產水產品，此舉無疑是想打擊日本漁業與相關產業，試圖對日本的經濟造成損失。

廣告 廣告

賴清德昨天則透過社群平台，以中、日文發文說，自己的午餐是「壽司和味噌湯」，還特別標註海鮮食材來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，此舉也讓日本網友相當感動。

除了賴清德的行動力挺外，谷立言今天也貼出與潘孟安、民進黨立委林楚茵一起舉杯的畫面並以中、英、日發文說，「昨晚我與總統府潘孟安秘書長以日本清酒舉杯，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及我們對日本堅定不移的共同支持。」

在2021年時，中國也曾無預警暫停進口台灣豐哩，當時的日本首相安倍晉三，則曬出自己享用台灣鳳梨的照片，以實際行動表達對台灣農產品的支持，讓「台灣鳳梨」一詞紅遍日本。

更多鏡週刊報導

台日互挺！賴清德曬日本水產午餐 日參議員吃滷肉飯、芒果回禮：德不孤、必有鄰

力挺日本水產品！賴清德午餐吃鹿兒島鰤魚 網喊報恩：想到安倍晉三

傻眼！男子騎YouBike妨礙公車停靠被按喇叭 與司機當街怒演街頭快打