「不理同事是否方便」他請假請好請滿拒加班！被動收入8萬 網力挺：這叫底氣

網友分享「財富自由同事」月入8萬被動收入，照樣上班打卡、請假請好請滿，引網友大讚「有錢就有底氣！」（示意圖/pexels）

底氣滿滿的上班族來了！一名男網友在Dcard分享，自己有位同事每月靠投資賺進8萬元被動收入，上班純粹「為了活動筋骨、保持健康」。這位「佛系同事」不只請假請好請滿、下班準時打卡，連老闆喊加班都一律拒絕，讓公司同仁看傻眼。

原PO透露，這名同事從十幾歲就開始投資，如今才30出頭，早已財務自由。由於毫無經濟壓力，他對於勞基法的權益落實得比誰都徹底：「特休、家庭照顧假、病假、事假，一樣不漏！」只要有事就依法請假，完全不理會其他同事是否方便。

廣告 廣告

原PO苦笑表示，同事來上班根本是「做健康的」，每天早上8點準時打卡、下午5點準時下班，假日出勤和加班通通Say No，「不過薪水真的很低，就是基本底薪，一切都是按照勞基法。」

網友狂挺：人家有錢，憑什麼還要被壓榨？

文章曝光後，全網一面倒力挺這位同事：「人家是有底氣啊！」「人家被動8萬屌打，肯出來上班很上進了」「又沒違法是在靠北什麼？公司給基本薪還想壓榨人？」

也有不少人直言，真正該檢討的是雇主：「薪水給低還要人拼命？要不開高一點請缺錢的人來啊！」「人家合法請假、準時上下班，這叫職場典範。」

更多鏡週刊報導

有片／跑去機場聞行李？繼侯友宜後「米可白又被叫成狗」 她幽默回應！網：漸漸的不當人了

「我依然respect他」大馬正妹網紅逆風挺黃明志 揭10年友情：對我雪中送炭

「生前求救音檔瘋傳」于朦朧墜樓案越燒越怪 死訊前狗仔早還原現場！微博秒遭封鎖