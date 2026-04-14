不理川普批評 教宗良十四世：我會繼續發言反戰

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美國總統川普(右)發文批評天主教教宗良十四世，引來各界抨擊。路透社



美國總統川普近日將批評矛頭對準天主教教宗良十四世，不滿他多次發言批評川普政府對外發動戰爭。良十四世週一（4/13）回應表示，他不會和川普爭辯，但會繼續公開反對戰爭。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）週一啟程前往非洲訪問，在飛往首站阿爾及利亞的途中回應有關川普對他的批評。良十四世說：「我不想和他爭辯。我認為福音訊息不應該像有些人現在這樣濫用。」

這位史上首位美國籍天主教教宗接著說：「我會繼續大聲反對戰爭，希望能促進和平、促進對話，促進各國彼此交流解決問題。這世界上有太多人受苦了。太多無辜的人遭到殺害。我認為應該要有人站出來說：這才是更好的方法。」

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良十四世強調：「教廷的訊息、我的訊息以及福音的訊息是：締造和平的人有福了。我不認為我的角色有政治色彩，或是政治人物。」

川普前一天在社群媒體Truth Social發文對良十四世開罵說：「教宗良十四世在犯罪問題上軟弱，在外交政策上很糟糕。…我不想要一個覺得伊朗擁有核武很OK的教宗。我不要一個認為美國攻擊委內瑞拉很糟糕的教宗…我也不要一個攻擊美國總統的教宗。」

川普稱這位芝加哥出生的教宗是「自由派」且偏好「激進左派觀點」，還說若不是他當選美國總統，教廷不會選美國人擔任教宗。

聖母大學美國研究與歷史學系教授卡明斯（Kathleen Sprows Cummings）說：「皇帝、君主和專制統治者歷來經常威脅教宗，迫使教宗屈服於他們的意志。然而就美國的歷史來看，川普的激烈言論確實代表一種轉折。在這個國家的過往歷史裡，美國人通常把教宗視為好戰、貪財、反民主的威脅，甚至覬覦白宮權力。然而如今，真正的威脅卻是在白宮裡，而捍衛自由和人性尊嚴理念的反而是教宗。」

福坦莫大學（Fordham University）宗教與文化研究中心主任吉布生（David Gibson）則指出，他發現美國許多天主教人士力挺川普，甚至會批評對川普有異議的主教。他說：「如果對教宗的攻擊沒有改變這種情勢，這將成為一大分水嶺…美國教徒將選擇支持攻擊天主教的總統而不是天主教教宗。」

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