不理習近平「謊言大內宣」川普秒致電高市早苗...周玉蔻指「就是間接打給賴清德啊」： 多暖心！

中國國家主席習近平昨日與美國總統川普通話，事後稱談及台灣問題，但川普發文卻隻字未提台灣，而川普今（25）日則轉與日本首相高市早苗通話。資深媒體人周玉蔻直言，習近平找下台階主動打電話給川普，讓「新華社」編故事大內宣，川普立刻打電話給高市，「其實就是間接打電話給賴清德啊！」

習近平昨日主動致電川普，中共官媒「新華社」報導稱，習近平強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

廣告 廣告

不過，川普稍後在社群平台發文，僅提到10月底在南韓與習近平會晤時討論的芬太尼和農產品等議題，並宣布他可能會在明年4月訪問中國，隻字未提台灣。

另外，高市早苗今日上午則與川普通話，是由美方主動提出，雙方就美日同盟、印太局勢交換意見，川普也說明了最新的美中關係，包含前一晚與習近平的談話，川普也詢問高市出席G20的狀況。高市早苗表示，這是雙方在當前的國際局勢下，再次確認美日緊密合作關係。

對此，周玉蔻今日在臉書發文表示，習近平找下台階主動打電話給川普，讓「新華社」編故事大內宣，川普立刻打電話給高市，其實就是間接打電話給賴清德啊！

周玉蔻指出，中日關係惡化，中國下不了台了，習近平撑著臉面打電話給川普搬救兵找下台階，羅織了台灣回歸等等自晦的劇碼給《新華社》編故事。

「然後，川普根本不理習近平那套共產黨慣常謊言大內宣手法，自己發文完全不提台灣。然後，立刻打電話給好朋友，川習通話關係人日本首相高市早苗，向高市交心」，周玉蔻直言，這多麼暖心啊？打給高市女士，不就是間接打給賴清德嗎？

周玉蔻並說，川普在APEC和習近平會面，拒談台灣問題，日媒指出就是高市的建議。川普當然知道高市和賴清德有信賴管道，「所以，這2通電話，好政治啊！大家都開心。」

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

周玉蔻對台灣全民安全指引「逆風」發言、批「如何讓每個台灣人都看懂」：民進黨公職能白話文解說嘛？幾個人能做到？

立院法制局提議近親禁婚放寬至四等親內...王臻明疑時間詭異「銜接中配六改四？」周玉蔻痛斥：是被匪諜佔領了嗎？