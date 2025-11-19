不甘心，才是離婚最難的案情：當「憑什麼」遇上「放不下」

離婚官司中最難解的，不是法律，而是情緒。

《賴芳玉聊法》邀請資深家事律師吳孟玲，帶觀眾深入離婚現場，拆解那個讓人最掙扎的案情——「不甘心」。

「不甘心沒有對錯，但若不被看見，就會去傷人——先傷關係，再傷自己。」

節目中，兩位律師以多年實務經驗指出，「不甘心」常讓人陷入報復循環：

從拒付扶養費、阻撓探視，到社群開戰、誹謗控告，最終連孩子都成了戰場。

吳孟玲律師形容，許多當事人的憤怒其實源於一句「憑什麼」：

「憑什麼你先提離婚？」「憑什麼你可以過得比我好？」

當這份不公平感無法被命名、被安放，就會轉化成對法律制度的不信任，導致官司越打越久。

節目中也介紹「合作式家事律師」觀念，強調法律與心理的共作，

以「道歉、道謝、道別、祝福」四句修復話，協助雙方重建理性對話與親職合作。

法官曾對一對僵持的夫妻說：「你們一起開很久的車，有人想換車，沒有對錯。」

這句話，成了許多離婚者重新出發的起點。

節目最後，賴芳玉律師提醒：「先人再事，先安放情緒，再談財產與親職。」

唯有當情緒被命名、被接住，離婚才不會只是結束，而是修復與重生的開始。

📍收聽方式：

📻 寶島聯播網全台聯播

🕕 每週三 18:00–19:00

YouTube賴芳玉聊法｜https://www.youtube.com/@Bbd-Law

Podcast賴芳玉聊法｜https://open.firstory.me/user/bbd-law/platforms

#賴芳玉聊法 #離婚 #不甘心 #吳孟玲律師 #家庭法律 #合作式家事律師 #親職安排 #修復式爭端 #賴芳玉律師