不甘被分手！偷拍前女友私密影像還「貼在車窗」下場曝

女方提分手後，蕭男以影像恐嚇，還三度將列印照片貼在對方車擋風玻璃上施壓。（示意圖／Unsplash）





一名蕭姓工程師因不滿前女友提分手，竟把交往期間偷拍的私密影像列印成紙本，三度貼在女方車子的擋風玻璃上施壓恐嚇。台中地方法院近日依非法蒐集、利用個資及無故散布竊錄性影像等罪判他有期徒刑1年，並沒收手機與相關影像。

判決指出，蕭男與女方在交往同居期間，趁對方不知情時，用手機偷拍女方的裸露、親密及如廁等非公開畫面，並將影像留存於手機內。兩人感情生變後，女方提出分手，蕭男隨即透過訊息暗示握有私密照，威脅「鐵盒裡有USB」會出現在她身邊或車上，企圖逼迫女方回頭。

分手後蕭男仍不罷休，將影像截圖列印成紙本，多次前往女方住處，把照片公然放在車擋風玻璃上，並傳訊嘲諷「沒有頭的照片傳出去你應該也不會太在意吧」等語，讓女方長期處於恐懼之中，最後報警求助。警方搜索蕭男住處後查扣手機及影像截圖等明確證據。

法官認為，蕭男未經同意偷拍並在分手後以影像要挾、散布，已嚴重侵害女方性隱私、身體自主與個資決定權，即使他坦承犯行，仍未與女方和解，因此依非法蒐集個人資料、非法利用個人資料、以及無故散布竊錄性影像等多罪，併罰判處蕭男1年徒刑、可易科罰金，並宣告沒收作案手機與影像資料。

東森新聞關心您

保護被害人隱私，避免二度傷害



若觸犯法將以刑法235條中的散布猥褻罪，非自願遭散布之成人性影像已有刑法319-3條專法、兒少性影像遭散布則有兒少性剝削防制條例第38條作為規範，提醒民眾避免違法

