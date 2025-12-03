不甘被分手GPS定位前女友 求復合失敗淋汽油嗆「同歸於盡」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名戴姓男子今年7月與陳姓女子分手後仍不願面對現實，竟長期跟蹤陳女，還在她機車上安裝GPS追蹤器掌握每日動向，結果追蹤器被發現遭拆除後，戴男又跑到陳女上班處及住家企圖堵人。同年9月，他直接帶汽油闖進陳女住家，然後朝自己身上淋汽油，揚言要和陳女「同歸於盡」，就在此時，戴男的打火機期機故障無法打火，陳女繼父聽到呼救聲立刻救援，及時阻止這場意外，而戴男落網後辯稱，他只想嚇人，但檢方認定戴男具高度殺人危險性，全案偵結後，今（3）日依殺人未遂罪將他起訴。

檢方指出，陳女在今年7月向戴男提出分手後，戴男不甘願2人感情就此結束，竟對陳女緊盯行蹤，甚至在陳女的機車偷裝GPS定位器，以利隨時掌握陳女動向，直到陳女發現，立即拆除。

戴男眼見策略失敗，又改以「盯梢」方式，每天到陳女上班處及住家前守候，但陳女心如死灰不願復合，就在9月24日當晚11點許，戴男在陳家遇到陳女繼父在外餵貓，便趁繼父不注意之際溜進屋內二樓，在見到陳女後隨即反鎖房門，然後拿出預藏的汽油往自己身上澆淋，揚言要陳女與他一起死。

結果此時打火機卻離奇的無法打火，陳女也高聲呼救，繼父聞訊立即破門、與兒子合力制伏戴男，但仍被戴男掙脫逃逸，所幸警方追緝後，順利將戴男逮捕到案。

戴男在偵訊時坦承攜帶汽油進入陳女住家潑灑，辯稱只是想嚇人，還強調他刻意使用「無法點燃的打火機」，並無縱火殺人之意。不過檢方認定戴男行為具高度殺人危險性，且事後毫無悔意，存在再犯風險，全案偵結後依殺人未遂罪起訴戴男，並向法院具體求處7年以上刑期。

