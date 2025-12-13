生活中心／陳宥融報導

怕變胖、怕糖尿病上身，很多人第一直覺就是少吃甜食。營養師張語希提醒，其實真正讓血糖失控的兇手，往往藏在日常那些看起來「不甜」的精緻澱粉裡。像是高GI（升糖指數）的白吐司、裹粉油炸物、無糖手搖飲、甚至一小匙醬料，都可能是默默推升血糖的隱藏炸彈。

不甜不代表無害！4種食物藏澱粉炸彈（圖／翻攝自營養師張語希臉書）

營養師張語希在臉書粉專分享，光是少吃甜不代表安全，因為有四種常被忽略的高醣來源，經常讓人不知不覺血糖飆高，以下4個都是常常被我們忽略的食物，也是隱藏版的澱粉炸彈。

高GI主食

白飯、白吐司、白麵等精緻澱粉，屬於高GI主食，消化速度快，吃下去血糖上升得更急，對胰島素的壓力也更大。

無糖手搖飲

就算飲料本身不加糖，奶精仍可能含油脂，而珍珠、粉圓等配料本來就是精緻澱粉，也會讓血糖往上衝。

裹粉油炸食品

例如鹹酥雞、炸雞排。外皮同時含澱粉和油脂，組合起來更容易造成血糖波動。

醬料中的糖

像甜辣醬、番茄醬、醬油膏等，只要一小匙，就可能悄悄讓糖分與熱量增加。

張語希也建議，用餐時可以採取「蔬菜或蛋白質先、澱粉後」的順序，這樣能提高飽足感，也能讓血糖上升得比較慢。日常看似無害的小細節，往往才是左右健康的關鍵，調整順序、看清成分，不一定要辛苦戒掉所有美食，就能讓血糖安分下來。

