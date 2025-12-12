不生也要課稅？中國擬徵13%避孕稅 避孕用品漲價掀網友怒火

中國新政策推動生育卻對避孕用品加稅，引發民眾對性自主與公共衛生的擔憂。（圖／達志／美聯社）

中國政府即將實施新政策，自2026年1月1日起，避孕藥品與保險套等相關用品將不再享有免徵增值稅的優惠，改為課徵13%的增值稅。這是中國30多年來首度對避孕用品課稅，被視為配合鼓勵生育政策的一環，但此舉已引發女性反彈與學者警告，恐對公共衛生構成隱憂。

根據《美聯社》報導，新稅制雖未獲中國官媒大篇幅報導，卻在中國社群平台上引發熱議。不少網友質疑：「生小孩的開銷遠遠高於避孕用品，加稅根本無助提升生育率。」也有留言諷刺：「傻瓜才不知道，戴套比養小孩便宜多了。」

廣告 廣告

專家指出，避孕用品價格上升，可能造成非計畫懷孕與性傳染病增加，特別是對經濟弱勢群體影響更為顯著。美國維吉尼亞大學人口統計研究中心主任蔡倩（Qian Cai，音譯）表示：「13%的稅率對提升生育意願影響非常有限，真正左右人們決策的是育兒成本，而非避孕花費。」

中國政府自1980年代起實施「一胎化政策」，2015年放寬為二胎政策，2021年進一步開放三胎。然而，在人口紅利消退、新生兒數量持續下滑的背景下，政府轉而祭出各項鼓勵生育的政策，包括對避孕用品課稅等措施。

根據中國國家統計局資料，2019年中國新生兒人數為1470萬人，至2024年已降至950萬人，跌幅近三分之一。部分女性對政策表達強烈不滿。已有一名5歲孩子、無意再生育的胡玲玲（Hu Lingling，音譯）直言：「這項政策非常無情，我甚至打算帶頭禁慾作為抗議。」她批評：「與過去強迫墮胎的時期相比，這種反向推動生育的作法更顯荒謬。」

江西萍鄉市32歲教師鄒萱（Zou Xuan，音譯）則認為，政府正透過經濟手段限制女性性自主與生育選擇，「這根本是管控女性身體與性慾的方式。」

蔡倩也進一步提醒，若保險套與避孕藥價格因稅負提高，低收入族群將更難取得避孕資源，將可能推升意外懷孕、性病感染、甚至墮胎數量與整體醫療支出。面對日益嚴峻的人口壓力，中國官方如何平衡生育政策與個人權利，以及公共衛生風險，將成為未來施政的重大考驗。

中國新政策推動生育卻對避孕用品加稅，引發民眾對性自主與公共衛生的擔憂。（圖／翻攝自X，@CTVNews）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

零地主戶1／老家都更增值也恐「被洗出」 建商標榜「無原住戶」原因曝光

領完年終想立刻走人！她卡交接期求解 網曝提離職最佳時機

她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚