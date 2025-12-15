（圖／本報系資料照）

台灣生育率「跌跌不休」，今（2025）年在南韓生育率逆勢成長後，我國恐成為全世界生育率最低的國家：如今嚴重的人口銳減問題，就連全球首富馬斯克，都在個人X轉發文章表達擔憂；也讓台灣的低生育率，正式成為國際關注的議題之一。

台灣生育率逐步下探，接近歷史新低，11月的數據顯示人口已連續23個月萎縮，死亡數接近出生數的兩倍，這不是一個冷冰的數字，而是一個不能忽視的問題。

英國媒體《BBC》曾專文分析指出，高房價、低薪資、工時過長、年輕世代婚育觀念改變，以及社會結構與性別角色期待等多重因素交織，皆是導致台灣生育率屢創新低的重要原因。柯文哲也曾說少子化、高齡化都是國安問題，也是國安危機，「生不如死」的議題如果自己都無法解決，不用台海戰爭，台灣很快就自己滅亡了。

台灣的扶養比正在快速上升，顯示社會負擔加重，預估至2060年將超過100，意味著每位青壯年需扶養1位老人，台灣的人口紅利（勞動人口的結構優勢）也將於2028年結束。也由於勞動力市場劇變與人口老化的雙重夾擊，全球高利率時代已一去不復返，台灣不但邁入超高齡化社會，更走向已開發國家，低利率已逐漸成為常態。

台灣人才外流、產業結構失衡、能源政策錯誤、販賣戰爭恐懼，這些才是造成低薪及低生育率的主因。賴政府在花大錢提高國防預算守住國家安全同時，這些來自於人口所衍生的衝擊，更是需要花心思及高預算來改善，若兩岸戰爭一開，人才、人力、就連人手都匱乏。連在彼岸的首富馬斯克都看出台灣的致命弱點，賴總統您的政府團隊難道看不見嗎？（作者為金融分析師）