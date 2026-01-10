不生小孩也要3房？南部夫妻買房陷抉擇 網一面倒這樣選

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

房子要買剛剛好，還是一步到位？一對南部夫妻近日陷入購屋拉鋸戰。2人年紀同為36歲，目前都在南部傳產工作，雙薪合計年薪約90萬元，近期打算在家附近購入一戶預售電梯華廈，卻在「2房還是3房」之間遲遲無法下決定。

一對南部夫妻近日陷入購屋拉鋸戰，近期打算在家附近購入一戶預售電梯華廈。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard發文表示，目前看中的預售案位於南部蛋白區，2房2衛含車位、室內加陽台約21坪，樓層在2樓，總價約680萬元。不過家人認為，既然都要買房，不如直接升級成3房，室內加陽台約26坪、3樓、含平面車位，未來不論生活空間或有沒有小孩都比較彈性，但價格也一口氣拉高到780萬元。

這10坪不到的差距，卻成了夫妻倆最大的壓力來源。原PO坦言，目前2人並沒有生小孩的規劃，實際生活需求2房其實已經夠用，加上名下沒有任何貸款，原本希望房貸負擔能壓低一點，「比較擔心3房之後負擔較大」。

貼文曝光後，引發大量網友討論，「如果是我，只差100萬的話我會買3房，沒生小孩空間更大，住起來更舒服，除非頭期款多這10幾萬真的拿不出來，不然房貸用總價8成，分30年來算，這房價差100萬，之後每個月要繳的房貸才差沒幾千塊，應該是沒什麼負擔」、「是我的話選三房吧、年薪加起來90萬，房貸綽綽有餘….前提是工作穩定」、「你們總價可以買900內的負擔不會太大，建議買三房不會後悔的」。



