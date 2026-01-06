不用三星用小米！李在明與習近平晚宴後曬自拍 稱獲得「人生照片」

2026年1月5日，南韓總統李在明夫婦訪問中國，用小米手機與中國國家主席習近平夫婦自拍。取自X/@Jaemyung_Lee



南韓總統李在明赴中國國是訪問，5日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平舉行會談，並共進晚餐。李在明會後還在社群媒體發布他與習近平自拍的照片，並刻意突顯他使用的是中國小米手機，而非南韓三星手機。他表示，該手機是習近平去年訪韓致贈的禮物。

韓聯社報導，南韓國家安保室室長魏聖洛5日在記者會表示，兩國領導人5日舉行峰會後，於下午6時40分至8時40分在北京人民大會堂出席國賓晚宴，韓中兩國約100名相關人士陪同出席。

宴會結束後，李在明在X平台上傳了幾張照片，顯示他使用小米手機與習近平自拍。他的夫人金惠景、習近平夫人彭麗媛也一同合影。

李在明在社群媒體展示他和妻子用小米手機與習近平夫婦的自拍合影。取自X/@Jaemyung_Lee

李在明在貼文寫道「畫質夠清楚吧？」並稱這支小米手機是習近平去年11月1日在南韓慶州與他會談時致贈的禮物。

李在明寫道：「用它和習近平主席伉儷自拍了一張……多虧如此，拍到人生照片了哈哈」，「越是近距離接觸，韓中關係就更升溫。未來也會更頻繁交流、加強合作^^」。

習近平去年致贈李在明小米手機時，李在明曾當面詢問：「通訊保安怎麼樣？」習近平回答：「你看看有沒有後門兒。」引來在場人士大笑。

在南韓主要入口網站Naver，大多網友對李在明用小米手機表示負面看法。有網友說：「韓國總統用小米手機拍照？他也應該用三星Galaxy拍一張…他是哪一國總統啊？」

在中國微博，有網友大加讚賞，稱「李在明很懂得投桃報李」，但也有網友表示「肯定是出訪中國才開始用，回去就三星了」。

