不用上健身房！研究曝「每天1舉動」就護心肺、防癌、防糖尿病

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者施春美／台北報導

醫師王思恒表示，研究發現，每天爬「一層樓」能降低22%心血管疾病風險。。(圖／Pixabay)

許多人會進健身房運動，醫師王思恒表示，一項追46萬人的研究發現，相較於完全不爬樓梯的人，每天爬「一層樓」，能降低22%心血管疾病風險。另項研究發現，日爬超過15階樓梯，可呼吸系統疾病風險、降低糖尿病、慢性肺病、癌症風險等。他表示，爬樓梯完全不同於平地散步，「有點喘」才是逼迫心血管系統升級、變強的關鍵劑量。

復健科醫師王思恒在粉專「一分鐘健身教室」表示，一項發表在心血管權威醫學期刊的研究，追蹤了英國將近46萬人，希望了解每天爬樓梯到底有無健康效益。研究人員把大家每天爬的階數分組，長期追蹤其罹患心血管疾病（即心梗、中風、冠心病等血管塞住的疾病）的機率。結果發現，相較於完全不爬樓梯的的人，效果非常驚人：

廣告 廣告

每天爬 6-10 階：心血管疾病風險降16%

每天爬 11-15 階：心血管疾病風險降22%

每天爬 16-20 階：心血管疾病風險降23%（效果的黃金巔峰）

每天爬 21 階以上：風險降19%（再多爬，邊際效益就遞減了）

王思恒表示，台灣一般的公寓或大樓，一樓的階數大約是11~15階，亦即人只要每天不搭電梯、改走樓梯「1~2趟」，就能輕鬆降低22%心血管疾病風險的黃金頂點。

另一份 44 萬人的大數據追蹤了 10 年，發現每天爬超過 15 階樓梯，還有8大好處，包括降低整體死亡率、降低心血管疾病發作率、降低心血管死亡風險、降低呼吸系統疾病、降低51%慢性肺病（COPD）、降低糖尿病風險。

為何爬樓梯有益健康？王思恒說明，因為爬樓梯是「微型的高強度間歇訓練（HIIT）+ 阻力訓練」。當人從一樓爬到三樓，心率會瞬間被拉高到「有點喘」的中高強度區間，同時人的大腿後側肌、屁股（臀大肌）和核心都要出力。

更多三立新聞網報導

不只楊桃會奪命！「這些水果」吃多恐高血鉀：心臟驟停、猝死

240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命

ART害國產花生價跌3成？陳駿季斥謠言：協定還沒生效、要徹查了

偏頭痛大增中風機率！醫曝「2類患者」更慘：6倍中風風險

