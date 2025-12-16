不用上山也能賞芒花！ 大漢溪濕地白色浪潮與冬候鳥同框

隨著年末將近，氣溫逐漸下降，新北市大漢溪兩岸步道河畔、池邊與草生地可見成片白色芒花隨風擺動，彷彿輕柔白浪掠過河谷。大漢溪河濱的季節焦點正式轉向冬日濕地景觀，冬季水位、溼度與氣溫變化使河岸植群呈現枯黃色調，清晨更時常出現薄霧籠罩的水域。

新北市大漢溪 沿線河岸不少私密景點長有芒花， 河畔、池邊與草生地可見成片白色芒花隨風擺動。（圖/ 新北市政府高灘地工程管理處 提供）

一般所稱的「芒花」多指禾本科秋季開花的植物，包括甜根子草、蘆葦及芒草等，至12月仍可見芒花搖曳。芒花在台灣早期農村生活中佔有一席之地，花穗曾被綁作掃帚材料，甜根子草更是不少長輩的野生童年零嘴，帶來濃厚的田野回憶。

高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，冬季水位、溼度與氣溫變化將使河岸植群呈現枯黃色調，清晨更時常出現薄霧籠罩的水域。夜間低溫讓草葉結上細小露珠，使整片濕地呈現靜謐柔和的冬季光影。

一般所稱的「芒花」多指禾本科秋季開花的植物，包括甜根子草、蘆葦及芒草等，至12月仍可見芒花搖曳。（圖/ 新北市政府高灘地工程管理處 提供）

經常在附近慢跑的朱先生表示，大漢溪沿線不少低灘處都有長芒花，欣賞芒花不必跑山上，在新海濕地另可以看到蒼鷺、花嘴鴨等冬候鳥，以及小白鷺、夜鷺、紅冠水雞、白腹秧雞等常客共聚一堂，於濕地水岸及淺水區覓食或停棲，是冬季濕地的重要生態亮點。

黃裕斌補充說明，大漢溪人工濕地分布板橋、土城、樹林等區域，周遭自行車道視野開闊、動線友善，無論單車踏青、親子散步或自然觀察都十分適宜。12月天氣涼爽、陽光柔和，是欣賞芒花季尾段與初冬濕地景色的絕佳時機。也提醒民眾，冬日清晨步道較濕滑，賞景時請留意腳步並共同維護生態環境。

冬日濕地景觀不少鳥類駐足，呈現靜謐柔和的冬季光影。（圖/ 新北市政府高灘地工程管理處 提供）

若想更深入了解大漢溪人工濕地的故事，歡迎造訪位於華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」，提供預約導覽服務，讓大小朋友在賞鳥遊憩之餘，也能認識人工濕地的多重功能與保育意義。

交通資訊方面，民眾可搭乘公車310、307、810、857、786至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車，經新月橋至新海二、三期人工濕地;或從板橋四汴頭越堤道停車場或湳仔溝橫移門進入，沿大漢溪自行車道向北步行約15分鐘即可抵達新海三期人工濕地。

大漢溪濕地也會出現 花嘴鴨等冬候鳥。 （圖/ 新北市政府高灘地工程管理處 提供）

大漢溪濕地生態廊道導覽中心位於新北市華江橋下河濱公園，服務時間為每週二至週日上午9時至下午5時，週一休館。民眾可至高灘處官網下載預約導覽申請表，或電洽服務中心02-2250-5958申請導覽解說服務。

