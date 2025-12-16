不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友





由於LINE Pay與iPASS MONEY的將於2025年12月31日正式結束，LINE Pay本月推出自己的LINE Pay Money，而iPASS MONEY的服務將全面轉移到一卡通iPASS MONEY APP上，不過只要在LINE綁定LINE MINI App就可以沿iPASS一卡通的服務，不用額外的下載App。

目前用戶依然可以在LINE Pay選單雖然還看得到iPASS MONEY，但僅提供「好友轉帳」與「提領」功能，2025年12月31日將正式終止所有服務。因此若還想沿用iPASS MONEY的轉帳功能，除了下載一卡通所推出的iPASS MONEY App以外，可以使用LINE 內建的MINI App，繼續使用好友轉帳的服務。

LINE MINI App是一個運行在LINE上的應用程式平台，和一般應用程式相比規模較小，用戶可以在LINE App裡的「錢包」選項中找到「MINI Home」，並且裡面可以找到iPASS一卡通的服務，只要遵循步驟完成帳號綁定，依舊能使用LINE好友轉帳功能，或是透過一卡通來完成水電、電信費的繳款。

▼LINE MINI App使用步驟。（圖／東森財經新聞）

此外，在MINI App裡點擊右上角的方框，也可以將iPASS一卡通釘選到手機桌面，使用者轉帳、付款都會更便利。

（示意圖／翻攝自LINE官網）

