不用人擠人！登高解鎖101煙火的跨年神級視角

記者/鄭欣宜報導

為迎接2026年，臺北101跨年煙火將再次點亮夜空！想用不一樣的角度迎接新年嗎？臺北市政府工務局大地工程處特別推薦兩處視野遼闊、環境清幽的絕佳觀賞地點——碧山露營場與圓山風景區，邀請市民、遊客走出市區，登高望遠，從自然懷抱中欣賞璀璨煙火，為跨年增添全新體驗。

碧山露營場空中廊道 圖/臺北市政府

大地處處長吳明聖表示，近年來民眾的跨年方式越來越多元，除了擠進市中心感受熱鬧氣氛，也有不少人偏好到視野開闊、動線單純的景觀據點迎接新年。碧山露營場與圓山風景區皆位於市區周邊丘陵地帶，不僅能有效分散人潮，其制高點優勢更讓觀賞煙火成為一大享受。

廣告 廣告

森林遊憩科科長吳宜穗指出，位於內湖山區的碧山露營場因地勢較高，可將臺北101跨年煙火輪廓盡收眼底。遠方城市燈海與煙火齊放，搭配營地周邊寧靜的山林與星空，讓民眾在遠離塵囂的自然氛圍中，與親友一同倒數，享受結合露營與跨年的獨特浪漫。

圓山風景區坐落於臺北市中心北側丘陵，多處開闊的觀景平臺，可俯瞰整個臺北盆地與基隆河夜景。當跨年煙火自城市核心綻放，與河岸燈光、高樓夜色交織輝映，展現都會與自然交融的壯麗層次，讓民眾近距離感受濃濃的節慶氛圍。

圓山風景區森林方舟觀景平台景色 圖/臺北市政府

在新舊年交替的珍貴時刻，不妨用不同高度、不同視角欣賞臺北101跨年煙火。大地處也貼心提醒，如欲前往山區跨年，記得提早規劃交通路線、留意天候變化並做好保暖準備，為2026年留下最難忘的迎新回憶！