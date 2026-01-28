不用來回修改Gem了！如何讓Gemini同步Google文件最新內容？設定步驟一次看懂
Google 近日針對 Gemini 發布功能更新，自定義功能「Gem」正式支援 Google Workspace 動態連接，用戶可以將 Gem 直接連接至特定的 Google Docs 文件。
不用來回調教提示詞！「動態連接」即時更新 AI 知識庫
動態連接的優點在於，使用自定義 Gem 時，如果操作流程或參考案例有所更動，都需要重新調教提示詞再進行生成，加上如果是團隊共用的 Gem，每個人修改的版本過於分散、難以統一知識庫。
隨著 Gem 與 Google 文件的整合，用戶只需在 Gem 的知識庫設定中選取對應的 Google 文件，Gem 便會自動偵測文件變動。
當用戶在 Google 文件裡新增規則、更新數據或修改語氣時，Gem 會即時同步最新資訊，確保產出的內容始終符合當下的需求，也能讓團隊讀取的都是同一份最新的官方文件，避免資訊落差。
延伸閱讀：Google發布10組Gemini提示詞！教你將目標拆解成每天、每週可執行計畫，中英文指令一次收
Gem 連接 Google 文件設定三步驟
在開始前，先確認帳號是否為 Google One AI Premium、企業版訂閱用戶，並已開啟「Google Workspace 擴充功能」，目前免費版沒有支援連接Google文件功能。
步驟一：準備規則Google 文件
先在 Google 雲端中建立一個 Google 文件，寫下要讓 Gem 遵守的規則、禁止事項或常用的案例，以後在文件裡增加或調整規則，Gem 就會自動學會。
步驟二：建立或編輯現有 Gem
開啟 Gemini 網頁版，在左側選單點選「我的 Gem」新增，或是點選現有的 Gem 進行編輯。進入編輯頁面後，往下拉到的「相關資訊」區域。
步驟三：連接 Google Drive 檔案
點擊「＋」，選擇「雲端硬碟檔案」，搜尋並選取剛剛建立或多個的 Google 文件。設定完成後，點擊右上角的「儲存」或「更新」。
設定完成後，想要更改提示詞時，只需在像平時編輯 Word 檔一樣修改 Google 文件，不用再到 Gem 的後台。
延伸閱讀：Google跟吳恩達合作，推Gemini CLI免費課：1小時就能看完，不會寫程式也OK
台灣也能訂閱Google AI Plus了！月付260元，跟AI Pro、AI Ultra方案差在哪？一表看懂
資料來源：Google
