不用來回修改Gem了！如何讓Gemini同步Google文件最新內容？設定步驟一次看懂

Google 近日針對 Gemini 發布功能更新，自定義功能「Gem」正式支援 Google Workspace 動態連接，用戶可以將 Gem 直接連接至特定的 Google Docs 文件。

不用來回調教提示詞！「動態連接」即時更新 AI 知識庫

動態連接的優點在於，使用自定義 Gem 時，如果操作流程或參考案例有所更動，都需要重新調教提示詞再進行生成，加上如果是團隊共用的 Gem，每個人修改的版本過於分散、難以統一知識庫。

隨著 Gem 與 Google 文件的整合，用戶只需在 Gem 的知識庫設定中選取對應的 Google 文件，Gem 便會自動偵測文件變動。

當用戶在 Google 文件裡新增規則、更新數據或修改語氣時，Gem 會即時同步最新資訊，確保產出的內容始終符合當下的需求，也能讓團隊讀取的都是同一份最新的官方文件，避免資訊落差。

Gem 連接 Google 文件設定三步驟

在開始前，先確認帳號是否為 Google One AI Premium、企業版訂閱用戶，並已開啟「Google Workspace 擴充功能」，目前免費版沒有支援連接Google文件功能。

步驟一：準備規則Google 文件

先在 Google 雲端中建立一個 Google 文件，寫下要讓 Gem 遵守的規則、禁止事項或常用的案例，以後在文件裡增加或調整規則，Gem 就會自動學會。

Gem Google doc 圖/數位時代

步驟二：建立或編輯現有 Gem

開啟 Gemini 網頁版，在左側選單點選「我的 Gem」新增，或是點選現有的 Gem 進行編輯。進入編輯頁面後，往下拉到的「相關資訊」區域。

Gem Google doc 圖/數位時代

步驟三：連接 Google Drive 檔案

點擊「＋」，選擇「雲端硬碟檔案」，搜尋並選取剛剛建立或多個的 Google 文件。設定完成後，點擊右上角的「儲存」或「更新」。

Gem Google Doc 圖/數位時代

Gem Google Doc 圖/數位時代

設定完成後，想要更改提示詞時，只需在像平時編輯 Word 檔一樣修改 Google 文件，不用再到 Gem 的後台。

資料來源：Google