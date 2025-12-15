不用倒閣、免換卓榮泰？趙少康曝「朝野僵局最佳解方」：民進黨做得到嗎

行政院長卓榮泰今（15）日召開記者會，宣布不予副署《財劃法》並說明行政院立場。媒體人趙少康則於稍早透過臉書痛批，自詡憲政守門人的卓榮泰根本就是「破門人」；趙少康強調，要解決朝小野大、意見分歧的情況，像歐洲一樣組成聯合政府就好，只是總統賴清德仍一意孤行，趙少康怒轟「最後被民意反噬的，只會是你們自己」。

趙少康在行政院記者會前透過臉書表示，行政院長最初被賦予「不副署」權力的目的，是用來制衡總統，但早在已故前總統李登輝時期、把行政院長任命同意權拿掉後，行政院長雖然實質上變成總統的幕僚長，卻仍然保留原本用來制衡總統的權力，顯見整個制度早已變形。

「現在民進黨更誇張，拿這個已經變形的制度，反過來對付立法院、對付民意」，趙少康痛批，總統不公布法案、行政院拒絕副署，卻將把憲政視於無物的行為稱作「合憲反制」；趙少康揶揄，按照民進黨的這套「總統不高興就可以擺爛」的邏輯，立法院乾脆關門算了。

趙少康強調，面對這種朝小野大、意見分歧的僵局，只要像歐洲國家一樣組成聯合政府，或是需要立院同意權的人事如大法官、NCC委員要坐下來談、彼此妥協，問題都可以迎刃而解，問題在於「民進黨能否做得到」。

「難道非要把在野黨及人民逼上街頭才滿意？」趙少康感慨，依照賴清德的個性判斷，現在的民進黨政府要的不是溝通、而是對抗，更用硬幹取代協調，不然當初也不會發動「自以為會大成功」的罷免行動。趙少康警告，如果賴清德政府繼續蠻橫下去，只會被民意反噬。

