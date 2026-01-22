不用全年到校了！公立幼兒園教師「可放寒暑假」 教育部最新函釋曝

記者柯美儀／台北報導

教育部去年推動「大班一師」政策，規定全國公立專設幼兒園大班須聘任1名正式教師。不過，宜蘭縣政府去年招募36名正式教師後，卻被發現相關人員不僅沒有特休假，也不適用《勞基法》，引發爭議。對此，教育部近日發布函釋，明確指出公立專設幼兒園教師準用《教師法》，未兼任行政職務者於寒暑假期間得不必到園，最快今年寒假起適用。

全國教師工會總聯合會去年8月指出，公立專設幼兒園教師的適用規範，與公立國小附設幼兒園教師不同，部分教師既不受《勞基法》保障，也無法依《教師請假規則》正常請假，甚至被要求在暑假期間到校服務，形同全年無休。

全教總為此拜會國教署，宜蘭縣教育處也函文教育部釐清法規適用。教育部16日發布函釋說明，公立專設幼兒園教師準用《教師法》，並依《教師請假規則》第12條規定，未兼任行政職務的教師於寒暑假期間，除返園服務、進修等必要活動外，「得不必到園」。

至於寒暑假期間家長的托育需求，教育部也裁示應由園方安排代理人員提供教保服務，相關經費將由教育部補助。

