不用再像中樂透！北市推校校有公托 拚明年16處據點

台北市公共托育名額短少，引發家長抱怨，抽公托跟中樂透一樣難。台北市長蔣萬安去年拍板「校校有公托」政策，要求未來北市所有公立國高中小學都必須附設公托中心。北市社會局長姚淑文表示，計畫於明年先設置16個服務據點，包含在12個行政區內各有1所國小設1處，另外4處則設於社會住宅與社福中心。

蔣萬安於去年宣布，「校校有公托」政策，不僅是利用閒置校舍，未來要朝向所有北市公立國高中小學校，都必須附設公托中心。

蔣萬安表示，市府將參考北歐國家及新北等其他縣市做法，利用現有學校空間，大量廣設0到2歲公托中心或公立幼兒園，該做法有多項優點，首先學校是最安全的環境，最能讓父母親放心的地方；第二學校是依人口常態分布狀態選擇設置的地點，可讓更多市民方便接送孩子；第三少子女化後必然出現更多閒置教室，改作公托或公幼，更能有效利用公共資產。

蔣萬安除指派副市長林奕華負責督導政策外，並要求教育局核實清點閒置教室、社會局加大推動公托量能，北市財政局協助清查非校舍的閒置公有空間，工務局協助公托公幼改建工程，至於北市捷運局未來的聯開大樓與北市都發局新建的社會住宅，都必須將公托、公幼列為「標配」。

姚淑文回應，經過跨局處努力後，預計明年「校校有公托」總服務據點將達到16個點，其中12個行政區中，每區都至少會有1所小學在校園空間設置公托，另外有4處托育據點會在社會住宅或社會福利中心內。

