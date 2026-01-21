即時中心／林耿郁報導

近年氣候日益極端，不時出現強降雨致災現象。對此基隆市政府有意將現行不分平地、山區，累積雨量預測達350毫米「得宣布停班課」的規定，下修為山區200毫米即可停班、停課，最快今年夏天就會上路實施。

德政！基隆市政府表示，依據現行「天然災害停止上班及上課作業辦法」中的「停止上班上課雨量參考基準表」，基隆地區不分平地、山區達350毫米，就「得（可以）」發布停止上班、上課。

市政府為因應近年極端氣候，委託國立台灣海洋大學河海工程學系特聘教授、副校長顧承宇，及河海工程學系助理教授劉芷妤，分析基隆市降水空間分布及颱風事件日雨量表等，提供市府新的停班、停課判斷標準。

顧承宇教授表示，基隆市面積132平方公里，其中有95％為山坡地，市區聚落與主要交通動線，多沿山坡與濱海地帶分布，以350毫米為基準與現況不符，且基隆市降雨量，明顯有「空間分布」差異特性。

顧承宇說，依「停止上班上課雨量參考基準表」定義，200毫米已達警戒值，且很有可能致災，建議基隆市山區雨量警戒值，由350毫米下修為200毫米，並納入「分區判定」和「分層啟動」彈性判定準則。

未來若豪雨集中於山區並影響通勤安全，應優先啟動山區的分區停班、停課或彈性措施，並將200毫米定位為「前置應變」層級，視情況啟動分區或全市的停班、停課彈性措施，以確保民眾安全。

消防局長游家懿認為，市府將訂定補充作業規範，律定「分區判定」及「分層啟動」，將讓未來是否宣布停班、停課更有彈性，預計今年防汛期5月1日前上路實施。

市府並建議中央針對「停止上班上課雨量參考基準表」，將200毫米納入基隆市山區警戒值，平地則維持350毫米停班、停課。



人事處長林燕菲指出，基隆市府在宣布是否停班、停課前，會依法與北北桃3市保持密切聯繫，由各市首長參考雨量預測值與各種狀況，再由各市長做出最後決策；未來基隆民眾有望不用再頂著猛烈暴雨出門，將可大幅提升市民安全。

基隆市宣布將強降雨停班停課標準，下修為200毫米。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／不用再當落湯雞！基隆市「暴雨假」標準 下修至200毫米

