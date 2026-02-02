不用再等助理畫圖！點立方3D掃描專業出圖，設計師如何高效準時「對接」屋主？

編輯 Michelle｜圖片提供 點立方空間數位測繪

在當前的室內設計裝修市場中，經營者於丈量與製圖階段，普遍面臨效率與精準度難以兼顧的挑戰。傳統人工丈量往往需動員數名人力，耗費半天甚至一整天時間完成現場測量；後續再由助理轉繪為AutoCAD現況圖，通常仍需3至5個工作天。過程中一旦出現人為疏漏，誤差便可能層層累積，導致圖面「接不起來」，最終在施工階段才發現尺寸不符，不僅頻繁修改圖面，甚至必須自行吸收追加成本。面對這樣的現況，數位測繪或許正是丈量作業中更高效且精準的另一種選擇。



導入點立方擁有全知視角與驚人效率

對於初次接觸點立方空間數位測繪服務的設計師而言，最驚艷的莫過於科技帶來的「全知」視角與驚人的效率。許多設計師認為使用手持「雷射測距儀」已足夠精準，但傳統工具僅能進行「點對點」的單一測量，無法還原空間的全貌，以老屋翻新為例，經歷三、五十年歲月的樓板凹凸不平，如果在丈量時只取最高點作為基準，後續才會發現地面高低落差竟達5公分，這是因為人工測量在一個空間頂多打幾個點取平均值，但點立方的掃描儀一次能打出六萬點，完整捕捉地面的起伏地形，徹底解決單點測量無法代表整體的誤差問題，捕捉空間中所有的歪斜、凹凸與結構細節，徹底消除了人工丈量的「累積誤差」。在流程優化上，設計師也不再需要等待助理3-5天的繪圖，點立方同樣在丈量後3-5天交付符合該設計公司製圖規範的AutoCAD與SketchUp模型，並且擁有精準的樑位、消防管線甚至開關插座、給排水等細節資訊，讓設計師在面對老屋翻新或複雜格局時，不再需要擔心圖面與現場不符的狀況。



點立方空間數位測繪能捕捉空間中所有的歪斜、凹凸與結構細節，並交付符合設計公司製圖規範的AutoCAD與SketchUp模型。

點立方空間數位測繪一次打出六萬個點完成點雲模型，以科技賦予「全知」視角。

高效製圖與視覺信任感提升案件成交率

導入高科技測繪不僅是為了省事，更是能提升提案的成交率與確保案件毛利。在商業空間的競爭中，速度往往決定一切，當競爭對手還在繪製平面圖時，採用點立方服務的設計團隊可能已經提出包含消防、機電配置甚至完整3D模型的提案，這樣的高速效率展現公司的專業度，往往讓業主在第一時間就決定簽約。此外，配合360度環景照，設計師能向屋主詳細解說屋況，科技化的呈現大幅提升溝通效率，讓屋主對設計公司更為信任。



提案時使用點立方空間測繪，快速提供給業主完整圖檔，有效提升成交率。

重塑團隊價值並且建立數位資產

對於設計公司的經營者來說，將丈量外包給點立方不僅是成本的考量，更是商業模式的升級。首先，助理能專注於設計、圖面深化與軟裝搭配等更具產值的工作，提升員工滿意度與留任率；其次，點立方提供的圖資具有「資產」屬性，經營者可以教育屋主，這筆丈量費用是為了獲取屬於屋主自己的房屋「數位身分證」，這份精準的圖檔不僅用於當下的裝修，未來若有租賃、轉手或二次修繕需求時，都能重複使用，甚至能提供給不同的設計公司進行比稿，無需重複丈量。同時，點立方強大的後端運算與儲存能力，相當於為設計公司提供雲端圖資庫，即使五年後需要調閱舊案資料，也能迅速取得，省去傳統紙本或硬碟管理的沈默成本。



使用點立方空間數位測繪，不僅能重塑團隊價值，更能創建完整的數位資產。

點立方空間測繪以科技解決傳統裝修最前端的痛點，讓設計師能以最快的速度、最準確的圖面回應屋主需求，藉由科技賦能，讓設計團隊不再受困於傳統勞務，而是以數據為基底，重新定義空間美學的專業高度。

